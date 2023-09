Die Verschwendung von Lebensmitteln ist ein großes Ärgernis. Jährlich laden rund elf Millionen Tonnen Essbares in der Tonne – ein Großteil macht Obst und Gemüse aus. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat gegen das Problem eine Ernteaktion entwickelt.

Aktion schafft Bezug zum Obst

Wenn zur Erntezeit an zahlreichen Obstbäumen in Deutschland gelbe Bänder hängen, heißt das: Hier darf gepflückt werden. Die Aktion verbinde die Besitzer der Obstbäume mit den Verbrauchern und lenke so den Blick auf regionales und saisonal verfügbares Obst. Durch das eigene Abernten und Auflesen des Obstes bekäme der Verbraucher auch einen direkteren Bezug zu diesen Lebensmitteln und werde für einen bewussteren, wertschätzenden Umgang mit ihnen sensibilisiert, heißt es weiter.

Nur Bräunlingen hat Obstbäume zum Abernten freigegeben. Eine Baumgruppe steht jenseits der Dögginger Straße auf Höhe des ehemaligen Hallenbads. | Bild: Anita Reichart

Zudem fällt die Unsicherheit für Spaziergänger weg. Denn angesichts schwer beladender Obstbäume, die deutlich außerhalb eines Gartens stehen, entfällt die Gefahr, sich mit dem Pflücken strafbar zu machen.

Donaueschingen Spielsalon, Wettbüro oder Eisdiele? Was Hasi Ibraimi in der Käferstraße wirklich vorhat Das könnte Sie auch interessieren

Doch wie sieht es mit den Gelben Bändern auf der Baar aus? Erste Einschätzung aus dem Gefühl heraus: Das tut sich wenig. Genauere Auskunft gibt Jennifer Schwörer, stellvertretende Sprecherin der Stadtverwaltung Donaueschingen.

Von Obstbäumen, die mit gelben Bändern markiert sind, können Spaziergänger legal und kostenlos Obst pflücken. | Bild: Anita Reichart

„Die Verwendung der gelben Bänder ist in Donaueschingen und Ortsteilen derzeit nicht vorgesehen“, sagt sie. Denn die Stadt Donaueschingen hat ihre Streuobstwiesen in ein gemeinsames Projekt Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) und der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen zur Verfügung gestellt. Diese werden biologisch bewirtschaftet, für die Obsternte gibt es einen Aufschlag auf den Marktpreis.

Donaueschingen Kreisverkehr in Allmendshofen: Verschwinden die Pläne jetzt in irgendeiner Schublade? Das könnte Sie auch interessieren

In Bräunlingen gibt es entlang der Dögginger Straße gegenüber des alten Hallenbads eine gekennzeichnete Streuobstwiese. „Darunter befinden sich auch Zwetschen“, erklärt Bürgermeister Micha Bächle. Aus den Ortsteilen sei ihm aktuell nichts bekannt, fügte er an.

Keine Antwort aus Hüfingen

Auch die Stadtverwaltung Hüfingen wurde zu diesem Thema befragt. Eine Antwort blieb aus.