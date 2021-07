Bräunlingen vor 2 Stunden

Gegen Abfälle und Trubel im Wald: Bräunlingen startet Kampagne zum Schutz der Natur und Wildtiere

Der natürliche Lebensraum soll stärker geschützt werden. Besonders in Zeiten, in denen immer mehr Menschen nach draußen gehen. Das soll in Bräunlingen jetzt passieren.