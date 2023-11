Die Dögginger Gauchenzunft verabschiedete unter lang anhaltendem Applaus ihren Vorsitzenden und Zunftmeister Martin Friedrich, der während elf Jahren die Vereinsgeschicke leitete.

In Friedrichs Amtszeit fiel unter anderem die Organisation des Narrentreffens der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) anlässlich des 45. Geburtstags der Gauchenzunft und des diesjährigen Jubiläums-Brunnenfests zum 900-jährigen Bestehen der Gemeinde. Vor Monatsfrist war die Zunft Gastgeber des SNV-Herbstkonvents und nahm eine Urkunde in Empfang, die ihre Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes anerkennt. SNV-Präsidentin Anne-Rosel Schwarz und SNV-Schatzmeister Alfons Romey verliehen Friedrich, der in der Zunft weiter als Elferrat mitwirkt, bei dem Konvent den Silbernen Verbandsorden.

Nachfolger Friedrichs ist Marco Hölderle. Derzeit steigen die Mitgliederzahlen der Zunft kontinuierlich. In der neuen Fasnetsaison stehen Teilnahmen am Fuhrmannstag in Dittishausen, einem Umzug im schweizerischen Sarmenstorf und am Narrentreffen der Reetiwölfe Hausen vor Wald im Terminkalender. Die Dorffasnet läuft in bekannter Form ab. Zudem engagieren sich Gauchen, Schlösslebuck-Hexen und Elferrat wieder am Straßenmusiksonntag in Bräunlingen.

Friedrich verabschiedete Carola Kissler als Beisitzerin und Sabrina Hauser, die zehn Jahre im Vorstand mitwirkte. Neue Beisitzerin ist Tanja Lohr. 50 Jahre bei den Gauchen ist Wolfgang Gassenschmidt. Er gehörte zu den ersten Elferräten und führte die Zunft von 1977 bis 1998 als Narrenvater an. Neues Ehrenmitglied ist Werner Weh, der seit 40 Jahren im Verein mitwirkt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Sandra Bossert geehrt, für 20 Jahre Robert Schorp und Philipp Bossert.