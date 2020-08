von Manfred Minzer

Sie sind zum Kuscheln niedlich, die derzeit häufig zu beobachtenden spielenden Jungfüchse. Das würde sicherlich auch der Dögginger Erich Schwarz so sehen, wenn die Füchse dieses Spiel nicht gerade in seinem Gemüsegarten veranstalten würden.

Über Wochen fragte er sich, wer wohl in steter Regelmäßigkeit seine frisch gepflanzten Setzlinge ausreißt und die Gartenbeete verunstaltet, ehe er eines Abends gleich sieben Füchse bei ihrem Treiben im Garten als die gesuchten Übeltäter beobachten konnte.

Diese hatten sich nämlich ganz in der Nähe, an der Böschung zur Ostpforte des Bahntunnels ihre Kinderstube gegraben und machten sich nun allabendlich auf Tour in der Nachbarschaft.

Der Feind der Hühnerhalter

Dies ist aber nur die letzte Facette einer Fuchsplage, der sich die Dögginger Bevölkerung seit Jahren ausgesetzt sieht. Besonders die Hühnerhalter hat sich der Fuchs längst zu seinen Feinden gemacht, werden ihre Ställe doch regelmäßig zum Schauplatz blutiger Raubzüge.

Füttern verboten! Eigentlich ist der Fuchs ein scheues Wildtier, doch längst hat er auch Städte und Dörfer als Wohnbereich für sich entdeckt. Nicht überall sind die schlauen Tiere gerne gesehen, zumal sie als Raubtiere nicht vor Beutezügen durch Gärten und Ställe zurückschrecken. Gartenliebhaber sind wegen möglicher gesundheitlicher Gefahren verunsichert. Gefürchtet sind vor allem die Tollwut und der Fuchsbandwurm. Zur eigenen Sicherheit sollten tote Füchse deshalb nicht angefasst, Salat und Gemüse gewaschen und Hunde und Katzen regelmäßig entwurmt werden. Um die Füchse nicht unnötig anzulocken, ist eine Fütterung der Tiere generell verboten.

Über viele Jahre hinweg fühlte sich eine Fuchsfamilie in den Ruinen der Wurzelstube, früher Gasthaus „Sonne“, richtig wohl. Ein im SÜDKURIER veröffentlichtes Foto eines Fuchses auf einem Fenstersims gibt beredtes Zeugnis davon.

Leidtragender dieser Nachbarschaft war vor allem der Hobby-Landwirt Herbert Grieshaber, der trotz gewissenhafter Einzäunung des Areals, allabendlicher Stallschließung und der angedachten Vergrämung der Füchse durch Ziegen schon einige Male den kompletten Tierbestand einbüßte.

Normale Zäune reichen nicht aus

Da die Füchse aber inzwischen ihre Raubzüge nicht nur auf die Dunkelheit beschränken und auch tagsüber ungeachtet menschlicher Anwesenheit seelenruhig durch die Gärten spazieren oder es sich auch schon mal auf einer Gartenliege bequem machen, reicht ein abendlich geschlossener Stall eben nicht aus.

Auch ein über einen Meter hoher Lattenzaun konnte den oder die Füchse nicht davon abhalten, bereits dreimal ein Massaker im Hühnerstall von Erwin Wehinger zu veranstalten. Helfen könnte möglicherweise ein Elektrozaun. | Bild: Manfred Minzer

Ähnliche Erfahrungen musste auch schon einige Male Erwin Wehinger machen, der das Hühnerterrain zwar mit einem über einen Meter hohen Lattenzaun absichert, den der Fuchs aber doch schon mehrmals elegant übersprungen hat.

Bittere Tränen gab es vor wenigen Tagen im Haus von Manfred Rosenstiel über den jüngsten Raubzug eines Fuchses, wo die Enkel den Verlust einer Laufente mit ihren drei frisch ausgebrüteten und mühsam aufgepäppelten Küken betrauern mussten. Auch hier sorgte der Fuchs schon mehrere Male für den kompletten Verlust der Hühnerschar.

Marlene (von links) und Raphael, die Enkelkinder von Manfred Rosenstiel, mit den verbliebenen drei Laufenten und den Hühnern. Vor einigen Tagen hatte der Fuchs ihre Lieblingsente und deren drei frisch ausgebrütete Küken geholt. | Bild: Manfred Minzer

Längst haben sich die Geschädigten um den Beistand der örtlichen Jäger bemüht, doch allzu vielversprechend ist deren Hilfe nicht, da absolutes Abschussverbot innerhalb des Ortes ihre Möglichkeiten einschränkt. Zum Einsatz kamen zeitweise Lebendfallen, aber der Fuchs erfreut sich nicht umsonst des Attributs „schlau“. Denn nur ganz selten lässt er sich auf diese Weise trotz verlockender Köder fangen, meist sind es Katzen oder Igel, die der Versuchung nicht widerstehen können.

Besitzer sind verantwortlich

Mit dieser Fuchs-Problematik hat sich vor einiger Zeit auch die Ortsverwaltung schon einmal beschäftigt. Auf eine entsprechende Anfrage beim Landratsamt wurde aber lediglich darauf verwiesen, dass jeder Betroffene eigenverantwortlich sein Grundstück „fuchssicher“ machen müsse. Georg Ketterer und auch der Junglandwirt Emanuel Rosenstiel lösen das Problem bisher erfolgreich mit einem Elektrozaun.

Eine Bejagung in befriedetem Gebiet wäre nur bei Gesundheitsgefährdung und auf speziellen Antrag des betroffenen Grundstückseigentümers möglich. Und so bleibt der fuchsgeplagten Bevölkerung nur der zweifelhafte Spaß, die Jungfüchse beim Herumtollen in ihren Gärten zu beobachten.