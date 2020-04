Sport, insbesondere Mannschaftssport kann in der Corona-Krise nicht gemacht werden. Möglich sind lediglich Wander- und Jogging-Routen in der freien Natur. Die Zeit kann allerdings genutzt werden, um Sportstätten wieder auf Vordermann zu bringen.

Villingen-Schwenningen Hilfe gegen den Corona-Stress: Therapeut rät zu viel Bewegung Das könnte Sie auch interessieren

Das geschieht bald auch mit der Tartanbahn im Otto-Würth-Stadion. Die 100 Meter lange Laufbahn ist mittlerweile in seinem sehr schlechten Zustand, eine Sanierung ist dringend notwendig. „Hier sind Witterungseinflüsse das Problem“, erklärt Marcus Grigull vom Bräunlinger Stadtbauamt. Im Laufe der Zeit nehme die Bahn eben Schaden. „Es gibt in den Materialien der Bahn auch eine Dynamik. Es dehnt sich etwa aus und zieht sich wieder zusammen. Wärme und Kälte sowie Feuchtigkeit wirken auf das Material.“ Der Verschleiß unter freiem Himmel sei eben höher.

Für 38100 Euro wurde die Sanierung im Gemeinderat vergeben, aktuell stehe man mit der Firma in Kontakt. Das sei in der Corona-Krise nicht so einfach wie früher, ein gemeinsamer Termin vor Ort ist schwierig.

Spezialfirma im Einsatz

„Wir konnten bei dem Angebot guten Gewissens zuschlagen. Die Firma ist Verarbeiter und Hersteller“, sagt Grigull. Eine Spezialfirma, die mit wandernden Kolonnen teilweise europaweit im Einsatz sei. „Wir wollen die aktuelle Situation nicht ausnutzen, sondern einen Handlungsspielraum lassen. Sodass sie uns einplanen, wenn sie ohnehin in der Gegend unterwegs sind.“

Bräunlingen Bräunlingen erreicht seine Haushaltsziele für 2018 Das könnte Sie auch interessieren

Der Tartanbelag soll dann gereinigt werden und eine Spezialbeschichtung erhalten. „Den Kugelstoßring werden wir wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle platzieren“, erklärt Grigull.

Eigentlich war die Sanierung bereits für 2019 angedacht, wurde aber angesichts eines in Aussicht befindlichen Zuschusses auf 2020 verschoben. Vom Regierungspräsidium ist mittlerweile eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ergangen.

Die Entscheidung über die Förderung soll voraussichtlich im Mai 2020 erfolgen.