von Rainer Bombardi

In der Sitzung des Ortschaftsrats Döggingen mobilisierte der steigende Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen im katholischen Kindergarten St. Marien den Elternbeirat, auf den tendenziell weiter ansteigenden Bedarf an Kindergartenplätzen hinzuweisen. Mit der bevorstehenden Erweiterung des Neubaugebiets Hofwiesen und auf Grund des Wachstums der Firma Freilacke ist zu befürchten, dass die bereits heute an ihren Kapazitätsgrenzen angelangte Einrichtung demnächst sprichwörtlich aus allen Nähten platzt.

Unmut steigt

Aktuell steigt der Unmut der Eltern kontinuierlich an, da ihre Kinder bereits heute für einen freien Platz nach Bräunlingen verwiesen werden, keine Tagesmütterplätze mehr vorhanden sind. Auch die bisherigen Maßnahmen, die auf einen Bauernhofkindergarten oder die Erweiterung in Bräunlingen basieren, seien ausgeschöpft. In der Summe waren das für den Elternbeirat genügend Gründe, um mit Präsenz im Ortschaftsrat auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Im Bewusstsein, dass der Bedarf nur bis 2024 planbar sei, appellierten die Eltern an eine langfristige Lösung.

Kindergarten St. Marien Die in den Jahren 1971 bis 1973 errichtete Einrichtung St. Marien erhielt 2011 eine Kletterwand im Außenbereich. Zwei Jahre später war die Realisierung eines zu 90 Prozent bezuschussten Krippenneubaus abgeschlossen. Die Erneuerung der sanitären Anlagen und des Dachs folgten im Jahr 2016. Mit Ausnahme einer Erneuerung der Beleuchtung und des Schallschutzes stocken seither die Investitionen. Neben bislang ablehnenden Bescheiden für eine Sanierung Außen und Innen fand auch die Durchführung eines Krippengartens keine Mehrheiten. Aktuell zählt die Regelgruppe 24 Kinder, die Gruppe mit den verlängerten Öffnungszeiten besuchen 23 Kinder. In beiden Gruppen sind zusammen noch fünf Plätze frei. Die Krippengruppe ist mit zehn Kindern voll belegt.

Langfristige Lösung

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben uns deshalb entschlossen, uns für eine langfristige Lösung, welche die meisten von uns eventuell nicht mehr tangiert, einzusetzen“, hob Katharina Mäder die Bedeutung hervor. „Die Kinder sind unsere Zukunft, für die wir alles tun sollten, um ihnen optimale Bedingungen zu bieten“, ergänzte Martina Schorp.

Ansätze vorhanden

Gemäß dem Elternbeirat gebe es genügend Ansätze für längerfristige Lösungen, wie etwa den Bau einer zweiten Etage, einen Neubau, die Umnutzung des Pfarrhauses oder das Errichten von Containern. Zusätzlich erinnerte der Elternbeirat daran, Versäumnisse bezüglich des Angebots an warmen Essen, einem Mitarbeiterraum und den nicht durchgeführten Sanierungen im Innen- und Außenbereich aufzuholen.

Unterstützung zugesagt

Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher sicherte zu, den Antrag der Eltern mit der Verwaltung und, da es die Gesamtstadt betreffe, auch im Gemeinderat zu kommunizieren. „Wir freuen uns darüber, dass Döggingen als Wohnort so beliebt ist und sichern die volle Unterstützung des Ortschaftsrates zu“, unterstützte Fehrenbacher die Initiative der Eltern.

Kirche und Gemeinderat

Stadt- und Ortschaftsrat Rolf Schütz stimmte zu und empfahl dem Elternbeirat, das Anliegen auch einmal im Gemeinderat vorzutragen. „Letztendlich ist es aber auch wichtig, die Kirche als Träger der Einrichtung mit ins Boot zu holen. Dann bekommt der Antrag ein größeres Gewicht,“ empfahl Schütz die Verrechnungsstelle in Stühlingen mit einzubinden.