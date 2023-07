Zwei Tage voller Rennspaß bot der MSC Bräunlingen am Wochenende. Am Samstagabend startete der Freaky Cup. Dabei gehen nicht nur Motocross-Maschinen an den Start, sondern auch kreative Eigenbauten.

„Wir haben in das Freaky-Gefährt einen Rasenmähermotor eingebaut und fahren damit gemütlich durch die Gegend“, sagte Valentin Betzen aus Bad Godesberg, der gern nach Bräunlingen zum Freaky Cup kommt.

Motocrosser rasen über die Piste Video: Dagobert Maier

Die Freiheiten kommen bei den Fahrern an

Auch Dominik Winter, der eigentlich lieber Autorennen fährt, war schon mehrmals am Start. Was ihm in Bräunlingen gefällt: „Dass man hier mit allem fahren kann, wie und was man will. Unser Gefährt (vier PS) ist gut geeignet für kleinere Gesellschaftsfahrten und so ändern wir immer wieder unser Motto, wenn wir auf Tour gehen“, sagt Winter.

Bräunlingen Keine Spazierfahrt: So bereitet sich Tamara Kohaupt auf die Strapazen beim Bregring X Rodeo vor Das könnte Sie auch interessieren

Mit diesem Fortbewegungsmittel sind auch gerne die Kinder unterwegs. Kein Wunder: Mit nur vier PS – aber wenig Benzinverbrauch – fährt das Spaß-Taxi mit viel Hupen und Lärm durch die Gegend. So auch auf dem Renngelände in Bräunlingen.

Größere Bremsen für das Krümelmonster

„Ich habe an meiner Yamaha Boaster viel verändert und nach meinen Wünschen umgebaut“, sagte Dennis Vollmann (21) aus Balingen, der als Krümelmonster am Freaky Cup in Bräunlingen teilnimmt.

Dennis Kollmann fährt als Krümelmonster mit. | Bild: Dagobert Maier

Die Kurbelwelle hat er veränderte, den Zylinder verbessert, den Vergaser neue installiert und größere Bremsen für eine bessere Sicherheit eingebaut. „Für die neuen Einbauten in meine Freak-Cup-Maschine habe ich nur wenige Tage gebraucht, denn als Fachmann weiß ich was ich zu machen habe.“

Donaueschingen Sie sind da! Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden am Öschberghof von den Fans bereits erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Vollmann freute sich darüber, dass der MSC Bräunlingen als einer der wenigen Veranstalter einen Freaky Cup anbietet, bei dem die originellste Verkleidung und der beste Fahrer ausgezeichnet wird. „Wir werden im nächste Jahr wiederkommen“, ist sich der Balinger sicher.

Das Rennen startet Video: Dagobert Maier

Die Krönung des Rennsports?

Eugen Feser aus Deißlingen ist 31 Jahre und hat sich sehr auf den Freaky Cup in Bräunlingen gefreut. Dafür hat er seinen Roller – ein Peugeot SV 50 – an mehreren Stellen umgebaut. Dabei seien der Vergaser, die Kupplung und den Antrieb verbessert worden.

Eugen Fezer aus Deißlingen setzt sich beim Freaky Cup eine goldene Krone auf. | Bild: Dagobert Maier

Jetzt fährt Feser als stolzer König mit Krone beim Freaky Cup mit und hofft, dass er bei den Auszeichnungen vorne mit dabei ist.

Eugen Fezer ist bereit für das Rennen Video: Dagobert Maier

Auch der Deißlinger lobt den MSC Bräunlingen, dass dieser beim Freaky Cup alle Schrauber und Bastler und sonstige Motorsportamateure willkommen heißt. „Freaky Cup bedeutet für mich. Wer Lust hat der fährt mit einem herkömmlichen Moped/Roller bis 50 ccm Hubraum auf einem anspruchsvollen Kurs über einen Teil der Rennstrecke.“

Es gibt zwei Pokale

Am Ende werden zwei Sieger gekürt. Wie in jedem Rennen geht der Siegerpokal an den schnellsten Fahrer. Der begehrteste Pokal ist das aber gar nicht. Die meisten Starter sind eher auf den Cup für den Starter mit dem originellsten Kostüm scharf.