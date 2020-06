Dem 43-jährigen Angeklagten wird laut einer Mitteilung des Landgerichts vorgeworfen, unerlaubt 18,8 Kilogramm Marihuana unerlaubt aus Spanien nach Deutschland eingeführt zu haben. Das Rauschgift wollte er später in Deutschland gewinnbringend veräußern.

Bei der Umsetzung des Plans soll der Angeklagte das Marihuana in zwei verpackten Kartons in Malaga / Spanien einem Spediteur übergeben haben, in den Tatplan nicht eingeweiht war. Der Auftrag bestand darin, die Kartons nach Leipzig zu bringen.

Am 13. Januar wurde der Spediteur auf der B 31 auf Höhe Bräunlingen kontrolliert. Dabei stellten Zollbeamte die beiden Kartons des Angeklagten mit 18 einzelnen Päckchen Marihuana sicher.

Der Angeklagte muss sich am Montag, 3. August, 9 Uhr, vor der 3. Strafkammern wegen des Vorwurfs der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Die Verhandlung findet im Sitzungssaal 1.02 statt.