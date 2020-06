Gut zwei Jahre ist es her, dass eine schwungvolle Idee die eingeschlafene Pfadfindergruppe in Bräunlingen wieder auf die Beine stellte. Die Donaueschingerin Andrea Wilhelm wollte Kindern ein Freizeitangebot schaffen, das mehr auf gemeinsamem Spielen und Unternehmungen in der Natur fußt als auf der Beschäftigung mit der Computerkonsole.

Als geeigneten Rahmen fand die damals 48-jährige Kundenbetreuerin den Pfadfinderstamm Bernhard von Baden. Sie suchte bei der Reaktivierung Mitstreiter, machte Werbung, holte sich Rat beim Verband und konnte die Villinger Pfadfinder als Patenstamm gewinnen. Mit den Aktivitäten zog sie ins Donaueschinger Marienhaus, um ein größeres Einzugsgebiet zu schaffen.

Pfarrer lobt gute Betreuung

Der Plan ging auf. 2019 waren es rund 15 Kinder, die in den Gruppenstunden beschäftigt wurden. Eine angenehme Bereicherung fürs Marienhaus. „Die Kinder kommen gerne und haben eine gute Betreuung“, teilte Pfarrer Erich Loks seine ersten Eindrücke mit. Dabei muss es allerdings bleiben.

Im Sommer 2018 starten die Pfadfinder St. Georg neu durch. Andrea Wilhelm (links) und Mario Wienand (rechts) gründen den Stamm in Donaueschingen. Uwe Horn vom Villinger Patenstammm freut sich mit ihnen.

Denn der Stammesbetrieb ist inzwischen eingestellt. Die Empfehlung sei im Winter gekommen, sagt Achim Oswald. Als Leiter des Diözesanbüros im Erzbischöflichen Seelsorgeamt in Freiburg ist er für die Pfadfinder zuständig. Letztlich habe sich die Initiatorin aufgerieben.

„Bleibt sie allein oder findet sie drei bis vier Leute für ein Team.“ Das sei von Anfang an die Frage gewesen. Das sei aber selbst mit dem größeren Mitstreiter-Potenzial in Donaueschingen nicht gelungen.

Gründungsphase verlief mustergültig

Kontaktpflege im Verband und Bürokratie, Material verwalten und als Leiter die Gruppenstunden ausrichten: Das sei für eine Person auf Dauer nicht zu machen. Oswald bedauert die Entwicklung. Dabei geschah in der Gründungsphase vieles mustergültig.

Die Initiatorin sei in relativ kurzer Zeit sehr weit gekommen, habe sich ins Pfadfinderwesen eingearbeitet und sich an den richtigen Stellen Hilfe geholt: beim Verband wie beim Patenstamm. Neu- oder Wiedergründungen funktionieren nur dann, wenn von Anfang an ein kleines Team antritt.

Auflösungen kommen vor

Auflösungen und Neugründungen seien ein normales Phänomen, sagt Kristof Mörsch vom Bundesamt der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). Er ist im Mitgliederservice tätig. In der Corona-Krise gäbe es keine Treffen, der Kitt innerhalb der Gruppe fehle, schnell trete auch die finanzielle Seite in den Vordergrund. Rund 50 Euro kostet der Pfadfinderbeitrag pro Jahr. Das könne dann, ganz unabhängig vom Stamm in Bräunlingen, von den Eltern thematisiert werden.

Schade um die junge Belebung

Die Pfadfinder seien im Marienhaus zu Gast gewesen, betont Pfarrer Erich Loks. Bei losen Begegnungen hatte er den Eindruck, die Kinder seien gut und abwechslungsreich betreut. Die Auflösung hatte er zunächst nicht mitbekommen, nachdem im Marienhaus die Gruppenarbeit generell zum Erliegen gekommen ist. Um das belebende, junge Element sei es schade.

Andrea Wilhelm wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern.