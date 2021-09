Bräunlingen/Aach vor 48 Minuten

Er hat Großes vor: Warum Clemens Scherzinger aus Bräunlingen eigene Flächen wollte und dann gleich einen ganzen Sportpark gekauft hat

Unternehmerfamilie träumt lange von eigenen Flächen. Nun darf sie den Natursportpark in Aach ihr Eigen nennen. Wie es dazu gekommen ist und was dort nun alles geplant ist, das lesen Sie in diesem Artikel.