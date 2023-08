In der vergangenen Woche hatten Monteure bei Sanierungsarbeiten an den Duscharmaturen Gerüche festgestellt, die auf eine Verunreinigung des Wassers in Duschen und Toiletten hindeuteten. Das Rathaus warnte Vereinsvertreter vor einer Verkeimung des Trinkwassers und schloss die Halle vorsorglich.

In der Folge wurden umfangreiche Spülungen durchgeführt und bei einem Institut eine Analyse der Wasserprobe beauftragt – und die Ergebnisse mit Spannung erwartet.

Donaueschingen Spielsalon, Wettbüro oder Eisdiele? Was Hasi Ibraimi in der Käferstraße wirklich vorhat Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Micha Bächle informierte am Dienstagnachmittag. „Die Sporthalle kann für den Vereinsbetrieb wieder ohne Einschränkungen genutzt werden“, schrieb er.

Dank geht an Konze und Misok

Das Euroinstitut Jäger habe mitgeteilt, dass keine Legionellen vorhanden sind. Somit kann die Halle wieder im normalen Umfang genutzt werden. Bächle bedankte sich insbesondere bei Hausmeister Ralf Konze und Alexander Misok vom Bauamt, die während der Urlaubs-Abwesenheit des Bürgermeisters unverzüglich präventive Maßnahmen ergriffen hätten. „Die Sperrung der Halle bis zum Ergebnis war absolut richtig“, so Bächle weiter.

Warmwasser wird künftig wieder vorgehalten

Die Verwaltung werde zudem weitere präventive Maßnahmen durchführen und die Warmwasserbereitung in der Sporthalle wieder vorhalten, die im Rahmen der Energieeinsparung ausgesetzt wurde.

Donaueschingen/Behla „Es war als kleiner Spaß gedacht“: So lautet das Urteil gegen den Reizgassprüher von Behla Das könnte Sie auch interessieren

Auch Sportrespizient Siegbert Wernet zeigte sich erleichtert über das Ergebnis der Beprobung und darüber, dass die Halle nun wieder vollumfänglich zur Verfügung steht. Im Vorfeld hatte die Stadt bereits einen Alternativplan ausgearbeitet, falls es zu weiteren Sperrungen gekommen wäre.