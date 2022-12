Wie schön es sein kann: Endlich wieder ein richtiges Weihnachtsfest in der Stadtkirche. Erst kam Corona und dann mussten die Bräunlinger auch noch fast ein Jahr auf ihre geliebte Kirche verzichten. Unbekannte hatten eine Schatztruhe angezündet. Die Reinigung der Kirche erwies sich sowohl zeit-, als auch kostenintensiv.

Und so ist die Weihnacht 2022 die erste Weihnacht seit drei Jahren, bei der alles wieder normal laufe und die katholische Pfarrgemeinde in Bräunlingen wieder in der gewohnten Umgebung der Stadtkirche würdevoll Gottesdienst feiern kann.

Das habe ihn sehr gefreut, sagt Kirchenmusiker Frank Rieger. Wichtig sei auch, dass die Orgel nach der Reinigung genauso wie vorher bespielt werden könne, was Sinn und Zweck der Reinigung war. Der Orgelbauer war über fünf Wochen damit beschäftigt, die Rußverschmutzungen, was der Hauptgrund der Sanierung war, zu beseitigen. Rieger zeigte sich sehr zufrieden mit der Säuberung und dem Klang der Orgel.

Die Orgel wurde mit Hilfe eines aufwändigen Gerüstes vom Ruß befreit worden. Sie klingt wie bisher. Unser Bild stammt aus dem Sommer 2022. | Bild: Dagobert Maier

„Ich freu mich sehr darüber, dass nach der langen Schließungspause vom März bis zur Kilbig diesen Jahres, endlich wieder ein Weihnachtsfest in dem gewohnt würdigen Rahmen stattfinden konnte“ sagte Juliane Mayer, Bräunlinger Mitglied im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit, und fügt hinzu: „Weihnachten in der Stadtkirche in Bräunlingen feiern ist etwas Besonderes.“

Es sei schön, dass in diesem Jahr die Feiern in einem dem Fest würdigen und angemessen Rahmen in die sanierte Stadtkirche möglich gewesen sind. Die Weihnachtsgeschichte in der Stadtkirche mit zu erleben sei etwas Außergewöhnliches, so Juliane Mayer.

Bräunlinger wissen ihre Stadtkirche zu schätzen

Es sei für ihn eine besondere Freude, dass die Kirchengemeinde nach den langen Pausen und Einschränkungen nach Corona und den Restaurierungen, endlich das Weihnachtsfest in einem würdigen Rahmen im Gotteshaus wie früher feiern konnte, meinte Klaus Gaßmann, der auch bei den Planungen für die Restaurierungen nach dem Brand mit dabei war.

Er habe auch den Eindruck, dass nach der Restaurierungspause wieder mehr Besucher zu den Gottesdiensten kommen, da nach den Feiern in der Stadthalle und auch in der Remigiuskirche, der würdigere gewohnte Rahmen in der Stadtkirche mit der sanierten Orgel wieder gerne angenommen werde.

Auch hab ihn sehr gefreut, dass alle bisherigen Mitwirkenden bei den Gottesdiensten und Gestaltungen, auch nach der Corona-Einschränkungen und der langen Pause wegen des Kleinbrandes sowie den teils schlimmen Auswirkungen durch die Rußverschmutzungen, wieder mit dabei sind. Es habe keine Ausfälle bei den Ehrenamtlichen gegeben, bis hin zu den Ministranten.