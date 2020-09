Bräunlingen vor 2 Stunden

Eklat an der Bushaltestelle: Maskenverweigerer greift Polizeibeamte an

Ein gravierender Verstoß gegen die Maskentragepflicht im öffentlichen Personenverkehr erforderte am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr den Einsatz von Polizeibeamten des Polizeireviers Donaueschingen an einer Bushaltestelle bei der Stadthalle in der Kirchstraße.