Keine Lösung in Sicht für Döggingens Schandfleck. Verhandlungen mit dem Besitzer des ehemaligen Gasthauses Wurzelstube sind abermals im Sande verlaufen. Derweil verkommt die Immobilie immer mehr. Kann der Eigentümer zum Abbruch gezwungen werden?

Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein, was aus der ehemaligen Wurzelstube in Döggingen einmal werden soll. Aktuell verkommt das Gebäude an der Freiburger Straße beim Adlerplatz zusehends. Ein Bauzaun umgibt das Haus, das durch die