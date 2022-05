Seit 2016 gibt es in Bräunlingen die Kleinkunstreihe Löwenstarke Veranstaltungen. Unter diesem Motto hat die damalige Kulturamtsleiterin Anna Welke die Reihe ins Leben gerufen. Das Ziel dahinter war es, nach Sanierung der Stadthalle ein Veranstaltungsformat aufzubieten, das passgenau auf den kleinen Saal zugeschnitten ist.

Bis in den große Saal

Das Programm zeigte sich dabei mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, musste teilweise sogar in den großen Saal wechseln. Etwa wenn Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin bei den Löwenstarken Veranstaltungen zu Gast war.

Bräunlingen Unglaublich: So kompliziert ist die Reinigung der Bräunlinger Stadtkirche nach dem Brand Das könnte Sie auch interessieren

Zu Ende

Das Jahr 2022 wird allerdings den Endpunkt für die Veranstaltungsreihe markieren. Wenn gegen Ende des Jahres die letzten Termine stattgefunden haben, dann fällt für die Löwenstarken Veranstaltungen der sprichwörtliche Vorhang. Pandemie, Umstrukturierung der Personalkapazitäten im Amt für Tourismus, Kultur und Sport, sowie große Projekte in der Stadt, die die städtische Finanzsituation stark in Beschlag nehmen – sie alle sind Gründe für das Ende.

Lücke im Bereich

„Es wird sicher manchem auffallen, dass eine Lücke im Kleinkunstbereich entstehen wird“, sagt Maren Ott vom Bräunlinger Kulturamt. Schade sei es, dass es nicht mehr weitergehen könne: „Je näher ein Angebot ist, desto eher wird es auch angenommen. Es ist toll, wenn so etwas fußläufig erreichbar ist“, sagt sie mit Blick auf der Stadthalle als Veranstaltungsort.

Bräunlingen Löwenstarke Veranstaltungen starten erstmals im großen Saal Das könnte Sie auch interessieren

Sie wäre froh, wenn so etwas wie die Löwenstarken Veranstaltungen in anderer Form wieder aufgegriffen werden könnte, etwa über Vereine: „Aber wir wissen, dass es dort mit dem eigenen Jahresprogramm immer sehr viel zu tun gibt“, so Ott.

Die letzten Veranstaltungen

Mit dem Konzert der Rockabilly-Musiker von den Buffalo Chips am 30. April endete die erste Hälfte der Löwenstarken für dieses Jahr. Im September geht es mit den letzten Angeboten dann noch weiter. Am Freitag, 9. September, ist der Kabarettist und Schriftsteller Sebastian Lehmann um 20 Uhr mit seinem Programm „Andere Kinder haben auch schöne Eltern“ in der Stadthalle zu erleben.

Den letzten Auftritt wird am Freitag, 18. November, um 20 Uhr der Bestseller-Autor Matthias Jung mit seinem Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ haben.