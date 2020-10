von Manfred Minzer

Wohl keine Bürgerversammlung in den zurückliegenden Jahrhunderten dürfte die Dorfhistorie so einschneidend beeinflusst haben wie jene, die genau heute vor 50 Jahren im Gasthaus Adler stattgefunden hatte. An jenem besagten Dienstagabend besiegelte eine Abstimmung nämlich das Ende der Selbständigkeit Döggingens: Eine deutliche Mehrheit der rund 140 Versammlungsteilnehmer votierte für den Anschluss der Gemeinde an Bräunlingen.

50 Jahre sind vergangen, seit sich die Dögginger Bürgerschaft für den Anschluss an Bräunlingen entschied und das Rathaus zur Filiale der Stadt Bräunlingen wurde. | Bild: Manfred Minzer

Dieser Abend dürfte für den damaligen Bürgermeister Karl Ketterer die wohl größte Enttäuschung seiner Amtszeit gewesen sein, hatte er doch längst die Fühler ausgestreckt nach seinem Berufskollegen und Freund Max Gilly, seines Zeichens Bürgermeister in Hüfingen.

Außerdem war Döggingen von den Reformplanern der Stadt Hüfingen zugeteilt. Und in der Tat sprach im Vorfeld der Entscheidung einiges für den Anschluss an die Nachbarstadt Hüfingen. Da war zum einen die weitaus bessere Verkehrsverbindung durch Bundesstraße und Eisenbahn. Demzufolge zog es die Dögginger auch eher zur Ärzteschaft und zum Einkauf nach Hüfingen als ins benachbarte Bräunlingen.

Die Bürger wägen Vor- und Nachteile ab

Wochenlang wurde an den Stammtischen und vor allem bei der Firma Freilacke heiß diskutiert und das Für und Wider für die eine oder andere Stadt beleuchtet. Und da man wusste, dass die Tage der kleinen Gemeinden infolge der Verwaltungsreform ohnehin gezählt waren, wollte man der Zwangseingemeindung zuvorkommen und durch einen freiwilligen Zusammenschluss die üppigen Mittel aus den Finanzzuweisungen der Landesregierung in Anspruch nehmen.

Die Verlockungen, mit Hilfe dieses Geldes den durch den Schul- und Turnhallenbau verursachten Schuldenberg leichter abtragen zu können, waren groß, auch wenn damals in manchen Nachbargemeinden dieser freiwillige Anschluss als Beschleuniger der ungeliebten Verwaltungsreform gebrandmarkt worden ist.

Wie dem auch gewesen war, an besagtem Abend musste eine Entscheidung fallen.

Bräunlingen und Hüfingen werben um Stimmen

Und so wartete die Versammlung gespannt auf die Bewerbungsansprachen der beiden Bürgermeister Max Gilly und Karl Schneider. Gilly war als Erster an der Reihe. Der Zusammenschluss solle auf der Grundlage einer Ortsverfassung geschehen, so Gilly. Döggingen behalte den Bürgermeister als Ortsvorsteher, der Gemeinderat werde zum Ortschaftsrat. „Im Übrigen bin ich nicht als Brautwerber, sondern als Aufklärer nach Döggingen gekommen“, so Gilly.

Diesen grundsätzlichen Ausführungen seines Amtskollegen wollte Bürgermeister Schneider nichts mehr hinzufügen. Bestens präpariert und gut ausgestattet mit Vollmachten durch seinen Stadtrat warb Schneider mit konkreteren Zusagen, aber auch mit den vielfältigen Beziehungen beider Gemeinden, unter anderem die Vereinsverbindungen durch die Landjugend.

In der von Bürgermeister Ketterer moderierten lebhaften Diskussion galten die Fragen vor allem der Verschuldung der beiden Bewerber, den Bauvorhaben, den schulischen Belangen, wie die Zukunft der Müllabfuhr aussehen könnte und wie es vonstatten gehe, wenn man am Wochenende einen Todesfall melden müsse.

Längere Zeit stand dann die Abstimmung generell auf der Kippe, am Ende blieb den 134 anwesenden stimmberechtigten Bürgern eine Entscheidung nicht erspart.

Überraschend deutlich stimmte die Versammlung letztlich mit 113 Stimmen für Bräunlingen und mit nur 50 – es konnte gleichzeitig für beide Bewerber gestimmt werden – für Hüfingen.

Hoffnung auf eine gut gefüllte Stadtkasse

Einfluss auf die Entscheidung hatten auch die großen Waldbestände und die Anzahl gewerbesteuerpflichtiger Betriebe in Bräunlingen sowie die Hoffnung auf eine dadurch besser ausgestattete Stadtkasse.

Sie waren maßgebend beteiligt am Eingemeindungsvertrag vor 50 Jahren (v.l.): Ratsschreiber Franz Bäuerle, Bürgermeister Karl Ketterer und Bürgermeister Karl Schneider. | Bild: Manfred Minzer

Bürgermeister Gilly verzichtete daraufhin auf eine weitere Wettbewerbsteilnahme, gemeinsam wurde mit Bräunlingen ein Eingemeindungsvertrag ausgehandelt und bereits Mitte Dezember unterschrieben.