Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, 5. November, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, in eine Gaststätte in der Hüfinger Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Täter gewaltsamen Zutritt in das Lokal und in weitere Räume verschafft. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, steht noch nicht fest.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hüfinger Straße beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771 837830, zu melden.