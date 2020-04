Unbekannte begaben sich zwischen dem Nachmittag des Ostermontags und Dienstagfrüh unberechtigt auf das Betriebsgelände einer an der Straße „In Stetten„ angesiedelten Firma. Sie betraten dort eine Fertigungshalle, von der aus sie sich gewaltsam Zutritt in mehrere Büroräume verschafften. Nach der ebenfalls gewaltsamen Öffnung mehrerer verschlossener Türen und Schreibtisch-Container in dem Bürokomplex entwendeten sie dort aufgefundenes Bargeld. Der durch die Tatverdächtigen verursachte Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.