Jeder Mutter steht im Rahmen der Hebammenhilfe eine Wochenbettbetreuung zu. Doch was nützt Frauen dieses Anrecht, wenn sie keine Hebammen findet? So müssen viele Frauen ohne diese Hilfestellung leben. Dem möchten zwei Hebammen aus Bräunlingen nun entgegenwirken.

Selina Mühlbauer ist gebürtige Bräunlingerin. Ihr Entschluss, Hebamme zu werden, geht bereits auf die Grundschulzeit zurück, als ihr kleiner Bruder geboren wurde. Ihre Ausbildung hat sie im Villinger Krankenhaus absolviert.

Im Kreißsaal des Schwarzwald-Baar-Klinikums sammelte sie ihre ersten Berufserfahrungen und blieb dort bis zur Geburt ihres ersten von drei Kindern. Seit 2015 ist sie freiberuflich tätig.

Als Zwölfjährige wusste sie ihren Berufswunsch

Julia Béraud wuchs in Ibbenbüren bei Rheine auf. Als sie dann als Zwölfjährige einen Vortrag über Hebammen besuchte, stand ihr Berufswunsch endgültig fest. Sie arbeitete in einem Krankenhaus in der Lüneburger Heide, in einem Privatspital in Zürich und dem Hebammenhaus in Villingen. Seit der Geburt ihres ersten Kindes 2015 hat Béraud keine Geburtshilfe mehr gemacht.

Für sie ist der Job eine Berufung: Selina Mühlbauer und Julia Béraud sind Hebammen. | Bild: Lutz Rademacher

Klage über schlechte Arbeitsbedingungen

Heute gibt es einen akuten Mangel an Hebammen in ganz Deutschland, sagen die beiden Bräunlingerinnen. Die meisten blieben nach der Ausbildung nur fünf Jahre im Beruf, gäben ihn auf oder wechselten. Mitunter seien die Arbeitsbedingungen schlecht und die Bezahlung zu gering, ähnlich wie bei den Pflegekräften.

Wenn die Mama (Julia Béraud) als Hebamme abends Hausbesuche macht, bleibt die kleine Maria beim Papa | Bild: Lutz Rademacher

Die verbliebenen Hebammen würden oft an der Kapazitäts-Grenze arbeiten und drohten auszubrennen. Zudem hätten viele Hebammen im Städtedreieck kleine Kinder und könnten nicht voll arbeiten, so wie auch Selina Mühlbauer und Julia Béraud.

Krankenkassen mit unterschiedlichen Einschätzungen

Hinsichtlich der Versorgung der Hebammen gibt es von Seiten der Krankenkassen widersprüchliche Aussagen. Während die Pressestelle der AOK Baden-Württemberg auf eine stabile Anzahl an freiberuflichen Hebammen im Land hinweist und lediglich lokale Engpässe einräumt, bestätigt Michael Braun, Vorstand der BKK Rieker in Tuttlingen die Einschätzung der beiden Hebammen in vollem Umfang. „Es gibt definitiv eine Not und das ist nicht gut. Jetzt stellt sich die Aufgabe, mit wenigen Hebammen viele Frauen zu betreuen. Dass ist eine sehr schwierige Situation“, sagt er.

Die Wochenbettbetreuung Die Wochenbettbetreuung beginnt mit dem Zeitpunkt der Geburt und kann bis zu zwölf Wochen nach der Geburt oder bei Bedarf bis zum Ende der Stillzeit in Anspruch genommen werden. Dabei kann die Hebamme in den ersten zehn Tagen jeden Tag einen Hausbesuch machen, bei Problemen auch zwei Mal am Tag. Wenn sich alles eingespielt hat, werden die Abstände zwischen den Besuchen individuell größer. Bei Fragen steht die Hebamme auch telefonisch zur Verfügung. Weitere Termine können bis zum Ende der Stillzeit gemacht werden, beispielsweise, wenn das Baby anfängt, Brei zu essen. Die Kosten werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Weitere Informationen unter wochenbettambulanz@gmail.com.

Deshalb wollen die beiden Bräunlinger Hebammen einen kleinen Beitrag leisten. Die Idee einer Wochenbettambulanz wurde bei einem Hebammen-Treff geboren, „als Notnagel für die Familien, die wirklich keine Hebamme gefunden haben“.