Endlich ist es wieder so weit, denn es dauert nicht mehr lange, dann fällt nach fünf Jahren Pause mit der Eröffnungsveranstaltung am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr der Startschuss für die achte große Gewerbeschau (17./18.Juni) rund um die Stadthalle und in der Kirchstraße. Besuchern bietet sich damit ein aktuelles Schaufenster der Bräunlinger Wirtschaft. Vor allem geht es hier auch um die Vielfalt des lokalen Gewerbes, was die Ausstellungen eindrucksvoll zeigen. Das macht Bräunlingen als starken Wirtschaftsstandort mit seinen rund 2800 Arbeitsplätzen sehr attraktiv. Alle Besucher dürfen sich wieder auf eine ansprechende Präsentation der Handel- und Gewerbetreibenden aus der Gesamtstadt Bräunlingen im Rahmen zweier erlebnisreicher Tage am bewährten Standort – in und um die Stadthalle – freuen.

„Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleister präsentieren ihre Leistungskraft bei der Gewerbeschau und unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der Gesamtstadt Bräunlingen“, erklärt Wirtschaftsförderer und Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche.

Über 50 Aussteller nur aus Bräunlingen präsentieren am Gewerbeschau-Wochenende ihre Angebote aus Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistungen. Neben den Ausstellungen gibt es noch zahlreiche Attraktionen und Sonderangebote, darunter ein Ausbildungs-Info-Forum mit sechs Firmen- und einer Arbeitsplatzbörse. Als einer der Höhepunkte gilt die große Oldtimer-Show vor der Stadthalle unter dem Motto „Automobilgeschichte – sehen und erleben“. Dabei sind auch Fahrzeuge zu erleben, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Das Rahmenprogramm ist sehr umfangreich und hält für jede Generation eine Überraschung bereit.

Die Leistungsschau bietet auch noch weitere vielfältige Unterhaltung von verschiedenen Gruppen und ein Kinderprogramm, auf das sich die Kleinen schon sehr freuen können. Am Samstag, 17. Juni, ist von 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr, die in der Regel alle drei Jahre ausgeschriebene Gewerbeschau in Bräunlingen geöffnet. An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Am 18. Juni findet in der Stadt zudem parallel ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Wie viele Firmen werden zu erleben sein? Im großen Saal der Bräunlinger Stadthalle präsentieren sich knapp 20 Firmen und auf dem Außengelände rund um die Halle etwas über 20 Betriebe.

Lange Tradition Die Bräunlinger Leistungsschau als Erfolgsgeschichte hat eine schon lange Tradition. In früheren Jahren waren die Aussteller in das Rahmenprogramm der Bräunlinger Kilbig mit integriert. Zur Premiere des neuen Formates kamen im Jahr 1998 knapp 3.000 Besucher, eine Zahl die sich immer weiter steigerte. Drei Jahre später waren es schon 9000 Besucher. Dieser positive Trend setzte sich auch in 2004 mit über 11.000 Besuchern fort und zeigte die steigende Beliebtheit der alle drei Jahre stattfindenden Gewerbeschau. Die Besucherzahlen stiegen immer weiter. Mit beigetragen hat dazu ab 2007 auch ein leicht verändertes Veranstaltungskonzept und ein attraktiveres Rahmenprogramm mit Information und Unterhaltung für die ganze Familie. In den drei zurückliegenden Gewerbeschauen wurden jeweils rund 14 000 Besucher über das Ausstellungswochenende registriert. Im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung („Bräunlinger Wirtschaftsrunde“) gibt es für die Unternehmen nicht nur die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen, sondern auch die gute Möglichkeit sich einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen der Gewerbeschau zu präsentieren.