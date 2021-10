In der Bubenbacher Straße in Mistelbrunn zeigt Familie Walter, wie aus einem alten Bauernhof etwas Neues entstehen kann, das sich passend ins Ortsbild fügt.

Ein Haus hängt in der Luft. Diesen Anblick bekommt man, wenn man in Mistelbrunn durch die Bubenbacher Straße fährt. Hier wird der Ökonomieteil eines alten Bauernhauses in Wohnfläche umgebaut. Der schwere Dachstuhl mit der Photovoltaik-Anlage wird