Ostern, das ist Frühling, Osterhase – und vor allem bunte Eier. Die gibt es um die Zeit der Feiertage überall zu kaufen. Aus Schokolade und in Form von hart gekochten Eiern, die eingefärbt wurden.

Dafür gibt es entsprechendes Färbemittel zu kaufen. Es geht allerdings auch ganz anders. Auf eine natürliche Art und Weise – und ohne irgendwelche Stoffe in den Farben, die man dort sicher nicht haben möchte.

Wie das geht hat Nadja Friedrich vom Breghof in Bruggen dieses Jahr erstmals ausprobiert. Sie ist gelernte Köchin und studierte Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin. Sie stellt viele der Produkte aus dem Hofladen der Familie selbst her – das Konzept basiert auf dem Schlagwort „selbstgemacht“.

„Als biologischer Betrieb war gleich klar, dass ich es nur so machen werde. Hätte es nicht geklappt, dann hätten wir es nicht mit käuflichen Farben versucht“, erklärt Friedrich.

Natürliches Einfärben ist nicht einfach

Aber wie hat das Einfärben genau funktioniert? Einfach sei es nicht gewesen, sagt sie. So wollte man in der Farbpalette auch auf grüne Eier nicht verzichten. „Das habe ich mit Spinat versucht. Funktioniert hat es allerdings nicht.“ Friedrich will es hier das nächste Mal mit Brennnessel versuchen.

Mit anderen Pflanzen habe das Färben allerdings gut funktioniert. Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, sieht ein bisschen aus wie Ingwer und sorgt für eine gelbe Färbung. Rote Beete entsprechend rot, „und mit Rotkraut bekommt man eine blaue Färbung hin.“ Die Färbung ist nicht in knalligen Farben, sondern kommt eher dezent daher. „Bei den braunen Eiern wird mit Kurkuma auch nicht jedes Ei gleich gut eingefärbt“, sagt Friedrich.

Zuerst habe Friedrich einen Sud hergestellt, das Färbemittel klein geschnitten und in hoher Konzentration eingekocht. „Dann das Gemüse raus und etwas Essig dazu. Die Eier habe ich vorher gekocht und dann für drei bis vier Stunden darin liegen lassen.“

Rund 300 hat sie davon vorbereitet, eine große Charge von über hundert Eiern gehe jetzt noch an einen Kindergarten.