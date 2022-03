Drei Einsätze an einem Tag, das hat die Bräunlinger Feuerwehr selten. „Eigentlich nur, wenn wir Sturm haben“, sagt Kommandant Christoph Barth. Doch am Dienstag musste die Feuerwehr dreimal ausrücken. Dreimal brannte es. Dreimal war der Einsatzort direkt in der Innenstadt.

Der erste Brand

Gegen 14.30 Uhr brannte es in der Stadtkirche. Unbekannte hatten laut Polizei Textilien und eine Holztruhe in der Stadtkirche angezündet. Der Verdacht richte sich dabei gegen drei Kinder im Alter von etwa sieben bis acht Jahren, die zunächst versuchten, die Brände mit Wasser zu löschen. Als dies nicht gelang, hätten sie Passanten alarmiert, die mit Feuerlöschern die Brände erfolgreich bekämpften.

Auf die Feuerwehr wartet eine andere Herausforderung: das Entlüften des riesigen Kirchenschiffes. „Es gibt keine Entlüftung nach oben“, erklärt der Kommandant. So konnten Rauch und Qualm nicht abziehen und sorgten ordentlich für Ruß an den Wänden.

Unbekannte zünden in der Stadtkirche Textilien und eine Holztruhe an. | Bild: Katholische Kirchengemeinde Auf der Baar

„Wir haben einiges ausprobiert“, sagt Barth. Denn die Lüftungsgeräte sind für Wohnhäuser gedacht, die natürlich ein etwas anderes Volumen haben, als das große Kirchenschiff der Stadtkirche. Letztendlich habe sich die Idee, über den Kirchturm zu entlüften, als zielführend erwiesen. Zweieinhalb Stunden dauerte es, bis aller Rauch und Qualm aus der Kirche wieder draußen waren.

Der zweite Brand

Um 18.30 Uhr musste die Feuerwehr schon wieder ausrücken. An der Kirchstraße brannte eine Papiermülltonne, die schnell gelöscht werden konnte.

Der dritte Brand

Eine halbe Stunde später musste die Feuerwehr erneut ausrücken. „Wir waren noch im Gerätehaus, deswegen waren wir schnell vor Ort“, sagt Barth. Vor dem Haus 23 an der Blaumeerstraße brannte ein Sperrmüllhaufen. Allerdings wurde es dann doch ein größerer Einsatz und ein größerer Schaden.

Gibt es noch Glutnester? Die Flammen eines brennenden Sperrmüllhaufens greifen auf einen Schuppen über. | Bild: Thomas Bertsche/Feuerwehr Bräunlingen

„Die Flammen sind an der Wand eines Geräteschuppens hochgeschlagen und unters Dach.“ Es wurden die Abteilung Döggingen und Unterbränd sowie die Führungsgruppe Städtedreieck nachalarmiert. Das Dach des Schuppens musste abgedeckt werden, damit die Kameraden nach Glutnestern suchen konnten.

War es Brandstiftung?

Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. „Ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz. Bei drei Bränden in so kurzer Zeit sei es logisch, dass so ein Verdacht nahe liege.

Die Schäden

Durch den Brand in der Stadtkirche entstand laut Polizei ein Schaden an den Objekten in Höhe von etwa 1500 Euro. Wie hoch der durch Ruß und Rauchgas am Gebäude und sakralen Gegenständen entstandene Schaden ist, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Beim dritten Brand sei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Zeugenaufruf

Insbesondere im Hinblick auf Kinder, die sich zu den Brandausbruchszeiten in der Nähe der Brände aufgehalten haben, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter Telefon 07731/8880 oder 0741/4770 erbeten.