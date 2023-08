An den ersten beiden Festtagen feierten Gäste aus der gesamten Region beim Brunnenfest den 900. Geburtstag von Döggingen. Unter dem Motto „Wir in Döggingen“ präsentierten sich Vereine und Einwohner als eine Gemeinschaft, der es nach über zwei Jahren Vorbereitung gelang, ein Fest auf die Beine zu stellen, welches in kulinarischer, musikalischer und unterhaltender Hinsicht für jeden etwas hatte.

Es bestand die Möglichkeit, in die Historie des Ortes einzutauchen, was dem Festablauf zusätzlichen Schwung verlieh. Im Rückblick erwies sich die Witterung eher als günstig für den Festablauf der ersten beiden Tage. Die Befürchtungen, dass das Jubiläum ins Wasser fallen könnte, zerschlugen sich.

Bestens gelaunt eröffneten die Organisatoren und Bürgermeister Micha Bächle das Jubiläum zu den Klängen des einheimischen Musikvereins mit dem Fassbieranstich. Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher benötigte drei Schläge, danach gab es kein Halten mehr. Die Besucher strömten in Richtung der Festzelte, -plätze und -hütten.

In der Ignaz-Weißer-Straße weckten zahlreiche Beschicker des vierten Nachtflohmarkts das Interesse des Publikums. Dabei waren einige Besucher von weither gekommen, um das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Mit Einbruch der Dunkelheit starteten die Musiker von „Fritten und mein Mädchen“ und der Solist „Ruppert spielt“ auf den beiden Festbühnen mit ihren Auftritten. Die Stimmung kam schnell auf Hochtouren. Spätabends nahm auch das proppenvolle Barzelt seinen Betrieb auf.

Ein Publikumsmagnet zur Eröffnung des Festsonntags war der Naturparkmarkt, der tagsüber einen regen Zuspruch erfuhr. Rund drei Dutzend Stände, originäre Handwerksberufe und Infostände präsentierten ihre regional produzierten Waren, zeigten Vorführungen, informierten oder luden zum Mitmachen ein.

Auf den Festbühnen und der Festmeile erhielten die unterschiedlichsten Musikformationen und Künstler reichlich Applaus des in Scharen über das Fest pilgernden Publikums. Erneut waren die Vereine und anderen teilnehmenden Institutionen mit einem abwechslungsreichen, kulinarischen Programm aufgefahren, das reißenden Absatz fand.

Einer der Höhepunkte am Samstag war auch die „Reise in die Vergangenheit“, auf welcher die Theatergruppe das Publikum immer wieder mit Kurzszenen auf den Bühnen oder entlang der Festmeile eintauchte. Einer Reise in die Historie glich auch der Besuch des historischen Klassenzimmers, dessen Ausstattung an längst vergangene Schulzeiten erinnerte. Akteure der Theatergruppe begeisterten dort in regelmäßigen Abständen mit einer Schulstunde von einst.

Den gesamten Tag auf den Beinen war „Dä Bolizei“ Georg Ketterer, der seine Aufgabe pflichtbewusst erfüllte und jede neue Attraktion lautstark einläutete. Heiß begehrte Produkte am Nachmittag waren Kaffee und Kuchen, weshalb sich an der Kuchentheke und der Kaffeebar im Zelt der Frauengemeinschaft KFD eine meterlange Menschenschlange bildete, die sich bis auf die Festmeile erstreckte.

Absolut zufrieden mit der Besucherresonanz an den ersten Jubiläumstagen war denn auch das Festkomitee um Harald Straub und Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. „Wenn man bedenkt, dass wir in der vergangenen Woche fast jeden Tag mit Bangen den Wetterbericht verfolgt haben, hat sich alles absolut zum Guten gewendet“, sagte der Ortsvorsteher.