Neben Umweltschutz, Jugend- und Altenhilfe ist die Förderung von Bildung und Erziehung ein zentraler Zweck der gemeinnützigen Emil-Frei-Stiftung. Die Schulpreise der Emil-Frei-Stiftung werden an Abiturienten und Absolventen der Real- und Werkrealschulen in der Region vergeben, die besonders gute schulischen Leistungen in natur- und sprachwissenschaftlichen Fächern haben. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Preisträgerinnen und Preisträger auf dem Außengelände der Emil Frei empfangen. Nach einer kurzen Ansprache durch den Stiftungsvorstand Rainer Frei durften die Schülerinnen und Schüler bei Kaltgetränken und Häppchen ihren Barpreis sowie eine Urkunde entgegennehmen.

Der andere Teil der Preisträger mit Verantwortlichen von Freilacke (von links): Martina Bausch (Gruppenleiterin Peresonalentwicklung), Anna Reichard, Hans-Peter Frei (Stiftungsbeirat), Lea Molitor, Jana Gleichauf, Winfried Klötzer (Personalleiter), Cevriye Koparan, Jana Körner, Kara Tiedemann, Charlotte Csapek, Rainer Frei (Stiftungsvorstand), Katrin Kopp (Ausbildungsreferentin). | Bild: Freilacke

Freuen durften sich Ronja Darda, Alina Knöpfle und Tim Wölfle von der Realschule Blumberg, Jana Körner vom Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen, Sevan Shikho von der Eichendorffschule, Lorena Münzer und Marina Weißhaar von der Realschule Donaueschingen, Lea Molitor, Jana Gleichauf, Laura Straub, Cevriye Koparan, Tabitha Roth und Anna Reichard von der KHS Donaueschingen, Marina Klein von der Lucian-Reich-Schule, Kara Tiedemann von der Hans-Thoma-Schule, Charlotte Csapek vom Kreisgymnasium Hochschwarzwald, Justin Schneider von der Hebelschule und Marina Rombach von der Realschule Titisee-Neustadt.