Mit einem Festbankett startete die Dögginger Dorfgemeinschaft feierlich ins Jubiläumsjahr zum 900-jährigen Bestehen. Mit lustigen Anekdoten, Daten, Fakten und Skurrilem führte Jürgen Sulzmann durch das abwechslungsreiche Programm.

Eröffnet wurde der Abend durch den Musikverein, der hierfür den Termin des traditionellen Frühjahrskonzerts vor dem Palmsonntag freigegeben hatte. Dirgent Jan Trescher hatte bei der Auswahl der Stücke besonders auf Bezug zum Dorf, seiner Entstehung und seiner Zukunft geachtet.

„Es soll Euch um Ungemach und Last des weiten Weges zu entgelten, ein gar feierlich Bankett der besonderen Art geboten werden.“ Mit diesen Worten, wie sie vor einigen hundert Jahren gelautet hätten, hieß Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher die zahlreichen Gäste willkommen. Er erinnerte an den Tauschvertrag vom 26. November 1123 zwischen den Äbten von Reichenau und St. Georgen, in dem Döggingen erstmals urkundlich erwähnt wird und die Entwicklung des Ortes von einer kleinen landwirtschaftlich geprägten Siedlung zu einer „lebens- und liebenswerten Wohngemeinde und einem interessanten Gewerbestandort“.

Döggingen habe sich in den Jahrhunderten immer wieder neuen Herausforderungen gestellt, sei in vielen Bereichen seiner Zeit voraus gewesen und sei mutig vorangegangen, so Bürgermeister Micha Bächle in seinem Grußwort. Darauf könne man stolz sein und gelassen in die Zukunft schauen. Das Jubiläumsjahr wird von der Stadt mit 9000 Euro bezuschusst. Für den Abend spendierte der Bürgermeister eine Kuchenplatte mit Jubiläumslogo.

30 Sänger aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden folgten einem Aufruf und unterstützten den Kirchenchor bei seinem Auftritt. In zwölf Proben wurden unter Leitung von Stefan Wehinger fünf moderne Lieder einstudiert, die ein gigantischer Projektchor vortrug.

Seit Herbst 2021 hat ein Team, bestehend aus Gerhard Altmann, Wolfgang Gassenschmidt, Georg Ketterer und Manfred Minzer alte Fotos zusammengetragen. Mit passenden Texten wurden sie von Alexander Bock zu einem Bildband verarbeitet. Gerhard Altmann präsentierte Impressionen aus Döggingen von früher und heute, „Ortspolizist“ Georg Ketterer mit seiner Schelle warb für den Verkauf.

Drei Lieder trug der MGV Liederkranz unter Leitung von Yanica Hristova vor, bevor Landrat Sven Hinterseh noch einmal ins Jahr 1123 zurückblickte und wünschte, dass der Ort die nächsten 900 Jahre auf der Erfolgsspur bleibt. Da er aus einem Obstbaubetrieb stammt, überreichte er als Gastgeschenk einen Apfelbaum „Blumberger Langstil“. „Behalten Sie diesen gemeinschaftlichen Geist und tragen Sie ihn weiter“, forderte er die Dögginger auf und lobte den tollen Zusammenhalt im Ort.

Ähnlich argumentierte der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. Döggingen sei mit seiner Infrastruktur, der Vitalität des Ortes, aber auch der Aktivität und Attraktivität der Vereine gut aufgestellt.

Ein Höhepunkt des Festabends war der 40-minütige Auftritt von „Dein Theater“ aus Stuttgart. Gesine Keller, Martina Schott und Ella Werner begeisterten mit Poesie, dreistimmigem Gesang, aber auch mit nachdenklichen Untertönen. „In 900 Jahren wurden aus abhängigen Untertanen in feudalen Strukturen aufgeklärte Demokraten, die sich in neun Vereinen engagieren. Doch manches blieb unverändert. Jeden Morgen geht die Sonne auf und immer wieder wird es Frühling. Und immer wieder ist es schön, die Gauchachschlucht zu sehn und nach Döggingen zu gehn.“ so ihre Sicht der Ortsgeschichte.

Mit dem Festbankett ist die Feier im Bräunlinger Ortsteil allerdings noch nicht beendet. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einem umfangreichen Jahresprogramm, das das Organisationskommitee unter Leitung von Harald Straub zusammengestellt hat.