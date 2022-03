von Manfred Minzer

Man schrieb das Jahr 1123, als Döggingen im Zuge eines Tausches zwischen den Klöstern Reichenau und St. Georgen erstmals offiziell urkundlich erwähnt wurde. Diverse frühere Aufzeichnungen und Gräberfunde weisen zwar auf eine viel ältere Existenz des Dorfes hin, doch das Datum der ersten urkundlichen Nennung wird nun als die „Geburtsstunde“ der Dögginger Zeitrechnung angenommen.

900 Jahre Döggingen: In vollem Gange sind die Vorbereitungen für das Dorfjubiläum. | Bild: Manfred Minzer

900 Jahre sind demzufolge seit diesem geschichtsträchtigen Ereignis vergangen und für Döggingen der gebührende Anlass zu einem festlichen Jubiläumsjahr.

Brunnenfest als Höhepunkt

Noch bleibt Zeit bis 2023, doch längst laufen die Vorbereitungen. Auf Initiative der Ortsverwaltung hat bereits 2021 ein Festausschuss seine Arbeit aufgenommen. 20 Vertreter der Kommune und der Vereine erarbeiten ein umfangreiches Fest-Jahresprogramm, dessen Höhepunkt das Brunnenfest am letzten Augustwochenende werden soll. Es wird erstmals um den Montag auf drei Tage erweitert.

Dem Anlass angemessen haben die Vereine erste Entwürfe zur Gestaltung der Festmeile eingebracht. Auf zwei Bühnen soll nicht nur für musikalische Unterhaltung gesorgt werden, es sollen auch Szenen aus der Geschichte des Dorfes schauspielerisch dargestellt werden. Außerdem werden acht Vereine ihre aufpolierten Stände auf Motive wie Mühlen, Gipsbruch, Tunnelbau, Kräuterfrauen und Schlösslebuck ausrichten.

Längst ist die Gauchachbrücke zum Symbol Döggingens geworden. | Bild: Manfred Minzer

In Sachen Musik hat Maren Ott vom Tourismusamt ihre Unterstützung zugesagt. Auf der Zeitreise durch die Jahrhunderte sollen auch Kleidung und Essensangebot angepasst werden. Größere Diskussionen löste in der jüngsten Sitzung des Ausschusses die Standortfestlegung der Verkaufsstände aus. Die Festmeile soll – falls möglich – wieder um den Naturparkmarkt ergänzt werden.

Förderverein will Spenden sammeln

Für die Runderneuerung hoffen Festausschuss-Vorsitzende und Ortschaftsrat Harald Straub sowie die Stadtverwaltung auf die Unterstützung durch Sponsoren. Das Sponsoring-Projekt machte denn auch die Gründung eines eingetragenen Vereins (Förderverein Dorfgemeinschaft Döggingen) notwendig, um gemeinsam Spenden zu sammeln und sie steuerlich geltend machen zu können.

Der Vorstand setzt sich aus dem Vorsitzenden Harald Straub, seinem Stellvertreter Werner Weh, dem Kassierer Walter Schwarz, der Schriftführerin Carina Ketterer sowie den Beisitzern Gisela Kanitz und Dieter Fehrenbacher zusammen.

Fotobuch als Schaufenster der Ortsgeschichte

Mit großer Begeisterung folgte die Dögginger Bevölkerung dem Aufruf, für ein Fotobuch-Projekt alte Fotos aus den Familienarchiven zur Verfügung zu stellen. In dem bereits in Bearbeitung befindlichen Fotobuch werden als Jubiläumsauflage interessante und überraschende Einblicke in Familien, Tätigkeiten und Ereignisse aus den zurückliegenden Jahrzehnten gewährt.

Bilder aus früheren Zeiten, wie dieses, werden zuhauf im Jubiläumsfotobuch zu finden sein. | Bild: Manfred Minzer

Längst nicht mehr existierende Gebäude wechseln ab mit Bildern von früheren landwirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch negative und positive Entwicklungen in der Infrastruktur werden bildlich vor Augen geführt.

Weitere Veranstaltungen und Ideen

Noch wird an weiteren zusätzlichen Veranstaltungen im Jahresverlauf gearbeitet. Fest steht der Termin für ein Festbankett. Es wird in Verbindung mit dem Palmkonzert des Musikvereins am 1. April 2023 stattfinden. Dann soll auch das Fotobuch in den Verkauf kommen.

Noch nicht bekannt ist der Entwurf eines Jubiläumslogos durch den Werbefachmann Alexander Bock. Dem obliegt auch die Endausgestaltung des Fotobuchs.