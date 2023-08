Feiern, erzählen, entdecken und erklären: So lautet die Devise der Dögginger, die zum 900. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung ein umfangreiches Programm zusammengestellt haben. Dieses gleicht seit April und noch bis Oktober einer Reise durch die Zeit.

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit, in der auch eigens hierfür ein Förderverein gegründet wurde, und unzähligen Stunden des Engagements in diversen Arbeitskreisen, ist es nun am Wochenende so weit: Das Brunnenfest kann stattfinden. Die letzte Ausgabe der überregional beliebten Veranstaltung fand vor vier Jahren statt. Inzwischen geht sie in die 19. Auflage und dauert im Jubiläumsjahr drei anstatt zwei Tage.

„Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir tausende von Besuchern begrüßen dürfen“, fiebert der für die Werbung zuständige Alexander Bock dem Fest entgegen. Das Programm, welches die Arbeitskreise initiiert haben, lässt dabei kaum Wünsche offen. Die Festmeile erstreckt sich entlang der Gauchachstraße in Richtung Ecke Zunftstube/Gasthof Kuhstall und endet mit einem Bar- und Partyzelt in der Emil-Frei-Straße. Dazwischen besteht für die Gäste an neun Ständen, die von Vereinen betreut sind, die Gelegenheit, ein vielfältiges kulinarisches Angebot zu genießen und gleichzeitig eine Zeitreise zu durchlaufen. Jeder Stand ist besonders dekoriert und hat ein zu seinem Motto passendes Angebot.

Der Pfad durch die Geschichte beginnt mit dem „Ritter vom Schlösslebuck“, auf den sich die Gauchenzunft konzentriert und endet beim Sportverein, der einen Blick in die Zukunft wagt. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) weckt im eigens für das Fest eingerichteten Klassenzimmer von damals an allen drei Festtagen die Erinnerungen an die Schulzeit. Die beiden Fest-Koordinatoren Harald Straub und Alexander Bock freuen sich, dass die Vorbereitungen auf das Jubiläum den Zusammenhalt im Ort festigten und die Vielfalt an Kreativität und Ideen für das Fest voll zum Tragen kommen.

So findet am Sonntag der beliebte Naturparkmarkt statt und eine Märchentante ist ebenfalls vor Ort. Ein Höhepunkt am Sonntag sind die szenischen Aufritte der von Susanne Faller geleiteten Theatergruppe. Sie geben auf den beiden Festbühnen als auch entlang der Festmeile in fesselnden Geschichten einen Einblick in die Historie des Orts. Der Samstag lädt zur Eröffnung um 18 Uhr mit dem Fassanstich und dem vierten Dögginger Nachtflohmarkt ein.

So reichhaltig wie das kulinarische Angebot ist auch das musikalische Programm, das während der Festtage auf beiden Bühnen angeboten wird. Wann immer möglich, achtete Carina Ketterer als Leiterin Infrastruktur darauf, Bands mit einheimischen Musikern eine Chance zu geben, wie sie sagt. Beispielsweise tritt am Samstag Leon Schütz während des Auftritts der Band „Fritten und mein Mädchen“ in Aktion. Am Sonntagabend sind neben der Herrenmusik von Sebastian Schnitzer auch „Bad Label“ mit dem Dögginger Christoph Streit zu hören. Am Montag gibt es einen Kinder- und Seniorennachmittag inklusive Kinderdisco und einen der seltenen Auftritte der Bräunlinger Scherenschleifer. Der Handwerkerhock bietet „Glück mit Wums“, hinter dem sich ein Auftritt des einheimischen Musikers Jürgen Sulzmann verbirgt. Erstmals auf der Bühne sind auch die Einheimischen Neulinge „The Röckingers“, die in der Besetzung Valentin Laule, Lorenz Grieshaber, Marin Fliehs und Sem Sirin auftreten. Zum Festabschluss treten die „Tschäggedies“ in Aktion.