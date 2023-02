Verbundenheit erleben gegenwärtig viele ukrainische Bürger. Aus der Ferne sorgen sie sich um ihr Land, um Freunde und Familie. Am 24. Februar 2022, heute vor einem Jahr, hat der von Wladimir Putin befohlene Angriffskrieg fast alles in ihren Leben um 180 Grad ins Negative verändert.

All das erlebt auch Liliya Blenkle. Sie wohnt in Bräunlingen und kommt aus der Ukraine. Blenkle kam 2002 aufgrund ihres Studiums nach Deutschland und die Liebe hat sie nach Bräunlingen geführt.

Aus dem Album von Liliya Blenkle: Ein ukrainischer Rentner aus Kiew freut sich über das Hilfspaket aus Deutschland. | Bild: Anastasia Krutyy

„Nach einem Jahr kann man es immer noch nicht glauben“, sagt sie. Für Liliya Blenkle gleicht die Situation aktuell einem Albtraum. Sie hat Verwandte in Kiew. Ihre Schwester und ihr Neffe leben dort. Er darf nicht ausreisen, da er 22 ist und damit im wehrfähigen Alter. Und „ohne ihr Kind“ gehe ihre Schwester nicht.

„Ich bin von der Anteilnahme einfach überwältigt“, sagt die gebürtige Ukrainerin Liliya Blenkle, die in Bräunlingen lebt. | Bild: Hannah Schedler

Für die gebürtige Ukrainerin gibt es keinen Moment, an dem sie nicht an ihre Familie denkt. „Ich schaue jeden Morgen zuerst auf mein Handy“, sagt sie. Jeden Tag lebt sie in Sorge. Um ihrem Land zu helfen hat Blenkle bei Sammelaktionen mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft mitgearbeitet. Drei Lastwagen-Ladungen gingen in Richtung Ukraine.

Ein Umschlag mit Geld rührt zu Tränen

Liliya Blenkle hilft weiter und gibt Kontakte weiter. An Weihnachten hat sie ihren Briefkasten geöffnet: „Da war ein Umschlag drin. Mit Geld für die Ukraine“, erzählt sie. Beim Reden kommen ihr die Tränen.

Aus dem Album von Liliya Blenkle: Diese Frau aus Kiew kann dank einer Lebensmittelspende zuversichtlicher in die Zukunft schauen. | Bild: Anastasia Krutyy

Mit dem Geld habe sie Lebensmittelpakete zusammengestellt. Die Pakete schicke sie per Post an die Schwester. Die Boxen kommen dann an Senioren und Binnenflüchtlinge, die Menschen, die es am dringendsten brauchen. „Die Anteilnahme und die Hilfe sind überwältigend“, sagt sie dankbar.

Die Sprachbarrieren werden kleiner

In Bräunlingen leben aktuell ukrainische Flüchtlinge. Auch zu ihnen hat sie Kontakt. Insbesondere Arztbesuche seien mitunter ein Problem. Doch es werde besser.

Sprachbarrieren werden dank Sprachkursen überwunden. Blenkle hilft als Dolmetscherin. „Das Deutsch klappt schon“, sieht sie Fortschritte. Die ukrainischen Flüchtlinge würden sich hier wohlfühlen. „Sie sind willkommen“, sagt sie.

Ein Bild aus glücklichen Tagen. Liliya Blenkle 2006 vor dem Höhlenkloster in Swjatohirsk. Das Kloster wurde vom russischen Militär zerstört. Zivilisten, welche dort Schutz suchten, sind dort begraben. | Bild: Blenkle

Die Flüchtlinge hätten aktuell Schutz bis März nächsten Jahres. „Doch was passiert dann“, fragt sie sich. Das Land liege teilweise in Trümmern, die Infrastruktur fehlt. „Die Menschen können nicht einfach zurück“, sagt sie. Die Aufbauarbeiten würden noch Jahre dauern.

Dramatische Ausreise der Eltern

Blenkle hat ihre Eltern nach Deutschland gebracht. Drei Tage dauert die Ausreise. Ihre Eltern seien nach Russland ausgereist, durch Russland mit dem Zug: „Das war das Schlimmste.“ Blenkle hat ihnen ein ganzes Zugabteil gemietet, damit sie unterwegs nicht unter russischen Anfeindungen leiden mussten.

„Die Ukraine wächst zusammen im Krieg“, sagt die studierte Übersetzerin. Auch die Sprache schaffe ein Verbindungsgefühl. Wenn sie jemanden ukrainisch sprechen höre, kommte man schnell ins Gespräch. Das sei Zusammengehörigkeitsgefühl enorm.

Wie es mit der Ukraine weitergeht wisse sie nicht. „Ich hoffe, dass ich irgendwann zur Siegesparade nach Kiew kann.“ Seit 2013 war sie nicht mehr in ihrem Land. Sie kommt aus dem Donbass, hier wütet seit 2014 Krieg. Europa hätte Fehler begangen, weil es nicht früher interveniert habe. Man müsse aber auch sagen, dass Europa unglaublich viel hilft. „So viel hätte man gar nicht erwarten können.“

Das sagt die Stadt Etwa 70 Ukrainer leben gegenwärtig in Bräunlingen. Die ersten Flüchtlinge kamen Mitte März. „Die Hilfsbereitschaft der Bräunlinger war und ist groß“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Der Gemeinde gelinge es dabei immer noch, Wohnungen für die Flüchtlinge anzumieten, suche aber weiter nach Wohnmöglichkeiten. Um die Ukrainer kümmere sich ein eigens installierter Helferkreis. Von den Flüchtlingen komme auch viel zurück. Bächle erinnert an die Waldputzete an der sich Ukrainer beteiligt haben, wie auch an Beiträge der Kriegsflüchtlinge am Straßenmusiksonntag. Insgesamt habe sich das Zusammenleben gut eingespielt. Das biete nun die Möglichkeit, sich auch wieder mehr um die nichtukrainischen Flüchtlinge zu kümmern.

Ob es Diskriminierung gegenüber Ukrainern gibt? Ja. Allerdings aber bloß von Bürgern mit russischen Wurzeln. „Sie leben hier, sind aber mental in Russland.“ Die Wirkung der Propaganda sei enorm. „Da gibt es Anfeindungen.“ Auch ihre russische Verwandtschaft habe ihr den Rücken gekehrt.

Aus dem Album von Liliya Blenkle. Diese Dame in Bila Zerkwa Donbas ist sichtlich dankbar über die Hilfsgüter. | Bild: Anastasia Krutyy

“Die Ukraine lässt sich nicht von Russland unterdrücken“, sagt sie abschließend. Sie sei stolz auf ihr Land, auch wenn sie jede Minute in Sorge sei.