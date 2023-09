Sie steht wieder: Die erste Siegerstele für die Gewinnerinnen und Gewinner des Schwarzwald-Marathons gibt es schon lange. 1974 wurde sie errichtet und würdigt die Verdienste des Marathon-Gründers Roland Mall aus Donaueschingen. Es handelt sich um ein zeitgeschichtliches Monument, auf dem auf beiden Seiten die Sieger des Laufs verewigt sind. Zehn Jahre lang war das Monument nicht mehr zu sehen. Wegen des Umbaus der Stadthalle vor etlichen Jahren wurde es in Seppenhofen bei einem Steinmetz eingelagert.

Nun war es sowohl der Wunsch der Stadt Bräunlingen als auch des Organisations-Komitees (OK) des Marathons, dieses Monument wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Bräunlinger LSG, Veranstalter des Marathons, wählte den Platz gegenüber der Stadthalle aus. Die Kosten für das Beschaffen des gewaltigen Steines sowie die Installierung auf dem großen Platz wurden von den beiden – Stadt Bräunlingen und OK – geteilt. Jetzt stellten sich die Verantwortlichen den Fotografen an diesem Platz, direkt am Laufgeschehen und unweit des Start- und Zielbereiches für die Laufveranstaltungen am 7./8. Oktober. Dann findet die 55. Auflage des beliebten Schwarzwald-Marathons in der Zähringerstadt statt.