Die Straßenarbeiten an der Donaueschinger Straße kommen voran. Die Linksabbiegerspur ins neue Baugebiet Bregenberg, von Bräunlingen kommend, ist angelegt, die Randsteine sind gesetzt. Was fehlt, ist der Asphalteinbau sowohl in der Abbiegespur als auch auf der über mehr als 100 Meter Länge abgefrästen Straße.

Die Belagsarbeiten sollen von Montag bis Donnerstag nächster Woche erfolgen, sagt Volker Koch vom städtischen Bauamt. Die Woche darauf folgen die Markierungsarbeiten. Die Kreisstraße, im Volksmund auch Blenklepass genannt, ist seit Monatsanfang bis 28. August gesperrt. Möglicherweise könnten die Arbeiten etwas früher abgeschlossen werden, sagt Koch. Mit der Maßnahme verbunden ist eine Kanalquerung in die Palmbuckstraße. Die Donaueschinger Straße ist bereits unterquert, die Palmbuckstraße ist noch aufgerissen.

Döggingen Dögginger Baugebiet Hofwiesen III muss vorerst warten Das könnte Sie auch interessieren

Für Autofahrer ist die schnelle Verbindung zwischen Donaueschingen und Bräunlingen derzeit gesperrt, auch für Radfahrer gibt es Einschränkungen. So ist der Radweg im Bereich der gegenwärtigen Straßenarbeiten nicht nur einfach gesperrt. Wie die Straße wird er neu gefasst und asphaltiert.

Radfahrer müssen sich gedulden

Auch nachdem die Straße freigegeben sein wird, müssen sich die Zweiradfahrer noch gedulden. Die Fertigstellung des Radwegs werde nicht sofort danach erfolgen, so Koch. Der Grund liegt in der Taktung weiterer Baumaßnahmen im Neubaugebiet. „Dann müssen wir uns erst einmal um das Regenrückhaltebecken kümmern.“

Bräunlingen Am Bregenberg tut sich etwas: So sieht es im neu entstehenden Stadtteil von Bräunlingen aus Das könnte Sie auch interessieren

Am Bregenberg setzt die Stadt Bräunlingen ein Großprojekt um. Hier entsteht ein neuer Stadtteil. Die Erschließungsarbeiten haben im vergangenen Oktober begonnen. Das neue Baugebiet wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt. Auf der neuen umgelegten Fläche sind Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser geplant. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 200 bis 800 Quadratmetern. Die Zufahrt zum neuen Baugebiet wird über die Bregenbergstraße sowie die derzeit erstellte Zufahrt erfolgen.