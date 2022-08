„Bei uns heißen die Dünne“, sagt Edeltraud Hofacker. Und eben nicht „Dünnele“. Und das geheime Rezept der früheren Vorsitzenden Zäzilia Dury ist bis heute in Verwendung. „Es ist halt so, wie man‘s z‘Brilinge macht.“

Dabei sind die Dünne eigentlich ein verfeinertes Restprodukt aus Zeiten, als man noch für alle Küchenzutaten eine Verwendung fand. „Das war der restliche Brotteig am Backtag. Mit der Restwärme des Ofens ausgebacken, war das dann das Mittagessen der Familie“, so die 61-Jährige, die den Landfrauenvorsitz im Frühjahr nach rund 20 Jahren an Michaela Baur weitergegeben hat.

An der Teigmaschine arbeiten die jüngeren Landfrauen. Vorsitzende Michaela Baur zeigt auch, warum. Die Schüssel mit Teig wiegt zwölf Kilogramm. | Bild: Wursthorn, Jens

Zum Festschmaus mauserten sich die Dünne, so erzählen es sich die Landfrauen, nachdem sie mal für das Landwirtschaftsamt Dünne gebacken haben. Das kam so gut an, dass für eine Kilbig ein Ofen angeschafft wurde. „Der Teig wurde damals von den Frauen am Vortag gerichtet“, erzählt Edeltraud Hofacker.

Heute läuft in der Festgarage, unterm Jahr eine normale Doppelgarage, die Dünne-Produktion in allen Schritten Hand in Hand. Die Öfen machen Hitze, mehrere Frauen sind für den Teig zuständig, auf den Tischen werden die ausgerollten Fladen bestückt.

Edeltraud Hofacker (links) und Michaela Baur gehören zu den erfahrenen Landfrauen beim „Dünne-Großkampftag“. | Bild: Wursthorn, Jens

„Damit der Speck und die Zwiebeln haften, werden die Dünne mit Rahm bestrichen“, verrät Hofacker. Dabei halten es die Landfrauen mit heimischen Zutaten. „Nur die Zwiebeln kommen aus der Pfalz.“ Aus Bräunlingen kommen der Speck von der Metzgerei Hofacker und die Eier vom Pulz-Hof. Etwas weiter weg ist der Ursprung des Mehls, das von der Blattert-Mühle Ewattingen stammt. Und die Äpfel stammen vom Bodensee.

Auch Kult beim Dünne-Stand der Landfrauen: eine Schlange beim Anstehen. | Bild: Wursthorn, Jens

Apropos Äpfel. Apfel-Dünne würden immer beliebter, sagt die heutige Ehrenvorsitzende und verrät, dass auch sie die vegetarische Variante inzwischen bevorzuge. Den Hauptanteil mache aber weiter die klassische Variante aus.

Frisch aus dem Ofen: Helga Ewald mit zwei heißen Dünne. | Bild: Wursthorn, Jens

Auch wenn das Rezept die Brilinger Dünne einzigartig macht – in Heidenhofen etwa gebe es viel mehr Rahm und Zwiebeln, aber weniger Speck, sagt Hofacker – braucht es doch jemand, der die Regie führt und nicht in Löffeln oder Gramm, sondern in Schöpfer und Schaufel gemessen wird.

Es ist angerichtet. Diese Dünne wollen in den Ofen. | Bild: Wursthorn, Jens

Das machen acht Vorstandsmitglieder, die sich auf die vier Schichten verteilen und zusätzlich zu ihren Aufgaben Ansprechpartnerinnen bei Problemen sind. Spezialistinnen mit langjähriger Erfahrung stehen an der Teigmaschine und am Ofen.

„Das ist gar nicht so einfach“, schmunzelt Hofacker. Denn auf die Faustregel, dass Dünne zum backen 20 Minuten brauchen, kann man sich nicht verlassen. „Wir haben nämlich festgestellt, dass gerade im Hochbetrieb das Stromnetz schwankt“. Also heißt es: Ofen öffnen und schauen, ob die Dünne braun genug sind.

Zwei neue Landfrauen würden gerade an den Öfen eingelernt, weist die neue Vorsitzende Michaela Baur auf einen positiven Aspekt hin. „Wir haben viele junge neue Mitglieder, die mit Begeisterung dabei sind und gute Ideen haben“, freut sie sich. Ein erster Versuch funktionierte am Samstag aus dem Stand heraus. Der ausgelagerte Getränkestand sei bestens gelaufen und Aperol Spritz der Renner.

Diana Horn (links) und Helga Ewald verteilen die Dünne auf dem Schieber. | Bild: Wursthorn, Jens

Damit der Beitrag der Landfrauen zum Straßenmusiksonntag gelingt, sind nicht nur alle Mitglieder auf den Beinen, sondern auch die Männer gefragt. „Die brauchen wir für die Getränke und den Auf- und Abbau der Hütte“, weist die Ehrenvorsitzende auf ein großes Gemeinschaftswerk hin, das am Wochenende auch mehrere Dutzend Frauen am Stand und in der Festgarage einbindet. Gar nicht eingerechnet sind da die Frauen, die einkaufen, Äpfel schneiden oder später aufräumen.

Die Dünne schmecken: Pascal Dury (links) mit Paul und Simon Dury essen das Landfrauen-Traditionsessen mit großem Appetit. | Bild: Wursthorn, Jens

Dass das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ am Landfrauenstand keine Bewandtnis hat, bestätigt die Kundschaft. „Großartig“ sagt Simon Dury, ehe er sich seiner Dünne widmet. Ihm gegenüber sitzt Pascal Dury. Ihm schmeckt erstmal auch die Speck-Variante, während er seinen Sohn Paul auf dem Schoß hat. Apfeldünne ist zum Dessert geplant und die Wartezeit eingerechnet: „Ist halt Tradition. „