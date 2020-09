Der Rückblick auf das abwechslungsreiche Landjugendjahr 2019 mit vielen Aktivitäten, sowie die coronabedingte längere Auszeit, ihre Auswirkungen in 2020 und zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder prägten die nachgeholte Generalversammlung der Bräunlinger Landjugend in Bruggen. „Ich bin mit dem sehr aktiven Vereinsleben in 2019 und trotz Coronaeinschränkungen in 2020 sehr zufrieden“ sagte Jonas Glunk, einer der beiden Vorsitzenden neben Sabrina Albicker.

Die Landjugend sei trotz der ausgefallenen Aktionen, darunter das Gartenfest in Bruggen, finanziell gut aufgestellt. Umfangreich war der Vereinsrückblick seit der letzten Hauptversammlung im März 2019 durch Schriftführer Robert Fürderer. Dabei ragten die Besuche beim Kreislandjugendtag, die Sonnwendfeier, das Gartenfest in Bruggen und das Kreiserntedankfest in Mundelfingen heraus. Coronabedingt mussten viele Vorhaben seit Anfang März 2020 abgesagt werden, darunter die Feier zum 70. Geburtstag der Bräunlinger Landjugend, die nun im November nachgeholt werden soll.

Ehrungen

Die Treue zum Verein wurde mit viel Lob gewürdigt. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Fünf Jahre: Daniel und Robert Fürderer, Tobias und Elena Schrenk, Paul Ewald, Mario Fuß, Ramona Albicker, Julius Botos und Max Scherzinger; Zehn Jahre: Patrick Albicker, Eileen und Marleen Pfitzer; 15 Jahre: Robert Hepting und Sylvia Ewald. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Marcel Dold (4 Jahre Pressewart), Pirmin Schey (vier Jahre Vorsitzender) und Michael Schwörer (sechs Jahre im Vorstand).

Bürgermeisterstellvertreter Michael Gut lobte den guten Zusammenhalt der Landjugend, vor allem über die schwierige Coronazeit, die Pflege der Tradition durch die Mitglieder und dankte für ihren Beitrag zum Vereinsleben der Gesamtstadt: „Die Landjugend ist ein Aushängeschild für Bräunlingen, macht weiter so.“

Teilwahlen

Die Teilwahlen ergaben: Vorsitzende neben Jonas Glunk bleibt Sabrina Albicker, Stellvertreter Tobias Schrenk, Schriftführer Robert Fürderer, Beisitzer Celine Zandona und Ramona Fuß, Gruppenraumwart ist Paul Ewald.