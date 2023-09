Zwei Jahre eifriges und diszipliniertes Training haben sich bei den Deutschen Meisterschaften in Bamberg am vergangenen Wochenende ausgezahlt. Mit einem komfortablen Vorsprung verwiesen Lilien Hauser aus Unterbränd mit ihrer Hündin Pheline im „Vierkampf Sprint“ die Konkurrenz in ihrer Altersklasse auf die Plätze.

„Es waren viel mehr Menschen dort und viel mehr Hunde“, vergleicht die 15-Jährige die DM mit den bisherigen Meisterschafen auf Verbandsebene Der Wettbewerb fand nicht auf dem Hundeplatz statt, sondern in einem Stadion. Die Prüfungen wurden nicht einzeln, sondern parallel absolviert.

So sei Anspannung viel größer gewesen, sagt die Schülerin. Deshalb habe sie sich entschlossen, den Wettkampf mit guter Laune anzugehen, um ihre Anspannung, die sich auf den Hund übertragen können, zu überspielen. Pheline sei trotz der vielen Hunde um sie herum vollkommen ruhig geblieben, total fixiert auf Lilien.

Bereits am Freitag war die Familie Hauser nach Bamberg angereist, weil an diesem Tag die Meldung erfolgen musste. In dieser Nacht habe sie nicht gut geschlafen, erinnert sich Lilien. Der Wettkampf startete am Samstagvormittag mit Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf.

Erst mal zwei Strafpunkte

Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Doch beim Hürdenlauf habe sie sich gleich zwei Strafpunkte eingefangen, weil sie nicht 100 Prozent synchron mit dem Hund lief. „Da ich weiß, dass dies unsere schwächste Disziplin ist, hat mich das nicht beunruhigt“, so Lilien.

Beim Slalom und Hindernislauf lief dann alles nach Plan, auch im Bezug auf die Zeiten habe sie ein gutes Gefühl gehabt. Die Resultate der anderen Teilnehmer habe sie nicht beurteilen können. Dann hieß es abwarten.

Am Abend wurde dann bekannt gegeben, dass Lilien Hauser nach den ersten drei Wettbewerben bereits einen kaum einholbaren Vorsprung von 22 Sekunden hatte. Doch es gab noch eine Disziplin – den 1000-Meter-Lauf. Dieser funktioniert ähnlich wie bei einem Biathlon-Verfolgungsrennen. Der Beste des Vortags vom startet als erster.

In dieser Nacht habe die junge Hundesportlerin sehr gut geschlafen. Um die Hunde zu schonen, fand das Rennen auf Waldwegen im zehn Kilometer entfernten Litzendorf im Schatten statt, auf nassem Untergrund. Es hatte geregnet.

Sieg in persönlicher Bestzeit

Die Zeichen standen gut. „Pheline hat den Start kaum erwarten können. Sie stand in der Start-Box und wollte loslaufen.“ Und so übertrafen die beiden mit 3:03 Minuten ihre bisherige Bestzeit bei Wettkämpfen und holten souverän die Deutsche Meisterschaft.

Ob sie nach hinten geschaut habe? Nein, sagt Lilian Hauser. Sie habe sich an einem männlichen Teilnehmer ihrer Altersklasse orientiert, der vor ihr hergelaufen sei. Als dann die Einzelergebnisse veröffentlicht wurden, stellte sich heraus, dass Lilien Hauser und Pheline in allen vier Disziplinen des Wettkampfs die Nase vorn hatten.

Und wie fühlt es sich an, Deutsche Meisterin zu sein? „So richtig bewusst ist mir das immer noch nicht“, sagt Lilien ein paar Tage später. Vor dem Start kannte sie einige Teilnehmer. „Deshalb habe ich mir Chancen ausgerechnet, unter die ersten drei zu kommen.“ Erste zu werden, das hätte sie nicht gedacht.

Über das nächste Ziel muss sie nicht nachdenken: „Ich möchte wieder an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.“