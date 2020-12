von Manfred Minzer

Der Dögginger Friedhof hat einen erneuerten Eingangsbereich. Die aufwendigen Pflanzarbeiten inklusive Bodenaustausch sind nun abgeschlossen – und das Erscheinungsbild des Areals ist nun deutlich anders als zuvor.

Sturm „Sabine“ fällt Bäume

Zuvor hatte der Eingangsbereich des Dögginger Friedhofs längst nicht mehr den Vorstellungen von einer repräsentativen, schmucken Willkommensecke entsprochen. So hatte sich denn auch der Ortschaftsrat schon des Öfteren dieses Themas angenommen und in einer Sitzung im Februar als erstem Akt einer Neugestaltung die Fällung der serbischen Fichten beschlossen, die seinerzeit dort standen.

Genau in die Zeit dieser Beratungen kam unerwartete Entscheidungshilfe, als Sturm „Sabine“ eine der beiden Bäume über Nacht fällte und so dem Ortschaftsrat in die Hände spielte. Gemeinsam mit einem Garten- und Landschaftsberater und dem Stadtbauamt hat man nun eine alle zufriedenstellende Lösung gefunden. Mit einbezogen in die Neugestaltung wurde auch die an ein Gebäude der Firma Freilacke angrenzende Parzelle im rechten Eingangsbereich, so dass sich eine harmonische Gesamtgestaltung verwirklichen ließ.

Erika, Kleingehölze und eine Eiben-Hecke

In der vergangenen Woche nun rückte der Bauhof mit entsprechenden Gerätschaften an und tauschte den Boden aus. Dann nahm eine Landschaftsgärtnerei aus Bonndorf die Neubepflanzung und Gesamtgestaltung des betreffenden Eingangsbereichs vor. Harmonisch gruppiert um einige große Felsen-Findlinge, zieren nun vor allem Erikapflanzen, aber auch einige Kleingehölze das Areal. Eine natürliche Abgrenzung des Friedhofsbereichs bildet nun auch die an das Eingangstor anschließende neu gepflanzte Eiben-Hecke rund um die Grüngutsammelstelle.

Zufrieden mit der Neugestaltung zeigte sich Ortschaftsrätin Gisela Kanitz, die in einer Arbeitsgruppe maßgeblich an der Gestaltungsplanung des Eingangsbereiches des Dögginger Friedhofes beteiligt war.