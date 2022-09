von Katharina Schaub

Bereits vor rund zwei Jahren rückte das Bauprojekt in den Fokus der Öffentlichkeit: Die ehemalige Grafenbrauerei in der Gumppstraße in Bräunlingen wurde von einem Investor gekauft, der das Gebäude in ein Wohnhaus umbauen will. Das Projekt wurde damals kontrovers diskutiert. Ob und wie viele Parkplätze der Investor für das Projekt schaffen muss, wurde im Gemeinderat diskutiert. Bereits 2020 stand dann ein Kompromiss fest.

Parkplätze waren Streitpunkt

17 Parkplätze sollen auf den Flächen rund um das Gebäude entstehen. Die sind aus Sicht der Bürger auch wichtig, denn Stellplätze in der Gumppstraße sind knapp. Bernhard Hauser und Peter Pfaff hatten Anfang September 2020 mehr Parkplätze gefordert, 97 Unterschriften gesammelt und diese Bürgermeister Micha Bächle übergeben.

Und auch der Gemeinderat hatte sich für mehr Parkplätze eingesetzt. Dazu sagte Bürgermeister Bächle: „Aus Sicht der Stadt war es wichtig, dass es nicht nur die rechtlich geforderte Parkplatzanzahl von sechs Stellplätzen gibt, sondern deutlich mehr.“

Das bedeutet konkret: „Die Stadt hatte für den Verkauf der Flächen rund um das Gebäude die Auflage gemacht, dass der Investor möglichst viele Parkflächen bei sich mobilisiert, weshalb auch sechs Doppelpark-Garagen entstehen sollen, ebenso zwei weitere auf seinem Grundstück. Auf den Flächen der Stadt – die mittlerweile verkauft wurden – sollen dann weitere Stellplätze entstehen. Die Stellplatzfrage wurde auch in der Baugenehmigung festgeschrieben.“

In dem Gebäude in der Gumppstraße befindet sich die Gaststätte Bregtäler. | Bild: Katharina Schaub

Projekt pausiert aktuell

Die Baugenehmigung liegt nun laut Angaben der Stadt seit 2021 vor. Warum hat sich bei dem Projekt bis jetzt noch nichts getan? „Der allgemeinen Situation geschuldet konnte mit dem Projekt noch nicht begonnen werden“, so Semi Fadhila. Er ist der Geschäftsführer der Arche Group mit Sitz in Villingen-Schwenningen, der das Gebäude gehört.

„Die Materialknappheit und die daraus resultierenden Preissteigerungen haben dazu geführt, dass die weitere Projekt-Entwicklung vorerst pausiert. Das entsprechende Grundstück vor beziehungsweise um den Bregtäler wurde von unserer Firma erworben und ist Teil des Projektes“, teilt Fadhila auf SÜDKURIER-Anfrage weiter mit.

Wann es mit dem Umbau losgehen kann, bleibt unklar. Dafür ist die Aufteilung des Gebäudes in verschiedene Wohneinheiten bereits festgelegt. Im Zuge der Projekt-Entwicklung habe man sich zunächst auf 13 Einheiten verständigt. Mittlerweile ist eine Wohnung mehr geplant. „Es handelt sich um 14 Wohneinheiten, eine nachträglich geplante Maisonnette Wohnung wurde wieder verworfen“, so Fahdila. „Die nötigen Stellplätze sind entsprechend dem Baugesuch nachgewiesen.“