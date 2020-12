Da ärgerte sich Döggingens Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher bei seinem samstäglichen Besuch auf dem Friedhof mal so richtig. Jetzt ist zwar der Eingangsbereich aufgehübscht und macht einen ganz anderen Eindruck. Doch dann hat da jemand am Rande des Friedhofes einfach eine Holzkiste abgestellt. Mutmaßlich hatte hier ein rücksichtsloser Zeitgenosse ausgedientes Isoliermaterial illegal entsorgt – so zumindest die naheliegende Schlussfolgerung.

Macht denn jetzt der Müllfrevel selbst vor einem Friedhof nicht halt?

Diese Frage stellte sich nicht Fehrenbacher, sondern auch andere Dögginger, die ihren Ortsvorsteher auf dieses Vergehen hingewiesen hatten. Dem Ärger folgte auch gleich die nächste Frage: Muss nun die Allgemeinheit für die Kosten der Entsorgung aufkommen?

Der Übeltäter sitzt im Bräunlinger Rathaus

Doch der angebliche Müllfrevler war schnell gefunden. Aus äußerst gut unterrichteten Quellen wurde bekannt: Er sitzt im Bräunlinger Rathaus und schämt sich seines Vergehens überhaupt nicht. So mancher musste wohl auch etwas schmunzeln, als er feststellte, welchen Vergehens er da bezichtigt wird.

Es handelt sich um eine wahre Trickkiste

Denn dass die Kiste am Rande des Friedhofes abgeladen wurde, war keine Nacht-und-Nebel-Aktion, um das illegale Vergehen zu vertuschen, sondern ein lange geplanter Coup. Doch wer jetzt denkt, die Stadt spart sich aufgrund der prekären Haushaltslage die Entsorgungskosten, der irrt. Es handelt sich nämlich um eine wahre Trickkiste. Darunter verbirgt sich nämlich ein provisorischer Wasserhausanschluss eines Außenliegers von Döggingen. Durch den Trick zur Verwendung von Mineralwolle als Dämmung soll ein möglicher Frostschaden vermieden werden.

Somit ist das Rätsel um die illegale Müllentsorgung am Dögginger Friedhof schnell geklärt – ganz ohne Polizeiermittlung. Von einer Selbstanzeige wird das Stadtbauamt im Bräunlinger Rathaus allerdings dann doch absehen.