In sieben Schaufenstern informiert die Narrenzunft über die Bräunlinger Hexen und das Hexenlaufen. Wer sich darauf einlässt, braucht Zeit für einen Spaziergang – und ein Smartphone.

Bräunlinger Fasnettradition und moderne Medien verbinden sich aktuell in einer Installation in der Altstadt. In sieben Schaufenstern wird das Hexenlaufen thematisiert. Teilweise mit Miniaturumzügen, teilweise mit Exponaten, die die Ausrüstung Hexen