Die Stadt kann sich freuen. Noch nie fanden so viele Gäste ihren Weg nach Bräunlingen wie im Jahr 2022. Das hat die Stabsstelle Kultur, Hallen, Vereine ermittelt.

Mit 57.303 Übernachtungen im Jahr 2022 habe Bräunlingen den höchsten Übernachtungsstand seit fünf Jahren, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Damit scheint sich ein erfreulich positiver Trend entgegen den Zahlen auf Regions- und Landesebene abzuzeichnen, wo zwar eine deutliche Erholung gegenüber den Corona-Jahren bescheinigt werde, jedoch die Übernachtungszahlen von früher noch nicht wieder erreicht seien, so das Statistische Bundesamt.

So sehen die Zahlen aus

So konnte Bräunlingen mit den Beherbergungsbetrieben in allen Stadtteilen rund 9000 Gäste und 3000 Geschäftsreisende begrüßen.

„Es ist schön, zu sehen, dass sich Bräunlingen so großer Beliebtheit bei Gästen und Besuchern erfreut“, so Bürgermeister Micha Bächle.

Die 57.303 Übernachtungen verteilen sich auf 12.095 Ankünfte. Ohne Dauercamper ergibt sich eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,97 Tagen, was ebenfalls über dem Durchschnitt liegt. Im Jahr 2019 beliefen sich die Übernachtungen auf 56.431, die Ankünfte auf 11.587 und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf 2,78 Tage.

Die große Nachfrage verteile sich auf fünf gewerbliche Betriebe mit 209 Betten, darunter ein Campingplatz sowie 36 Ferienwohnungen mit insgesamt 101 Betten in Bräunlingen, Unterbränd, Döggingen, Waldhausen und Mistelbrunn, wo jüngst drei Ferienwohnungen hinzugekommen sind.

Was spült das in die Kassen?

Die Schwarzwald Tourismus GmbH hat aufgrund dieser Zahlen und allgemein anerkannten Werten und Kennzahlen für Tagesausgaben pro Gast eine Nettowertschöpfung von rund 4,5 Millionen Euro für Bräunlingen und einem Arbeitsplatzeffekt von über 160 direkten Vollzeitarbeitsplätzen und rund 480 anteilig beschäftigten Personen errechnet. Diese rechnerischen Werte ergeben sich aus der Nettowertschöpfung und dem Pro-Kopf-Einkommen je Einwohner.

Die Kurtaxe-Einnahmen übertrafen ebenso die Erwartungen. Die Kurtaxe ist pro Gast und Tag per Satzung auf 1,50 Euro festgesetzt. Von diesem Betrag werden 47 Cent an den Konus-Verbund für die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Gäste abgeführt. Die Gesamteinahmen der Kurtaxe belaufen sich im Jahr 2022 auf 37.566,75 Euro. Nach Abzug des Konus-Beitrages verbleiben in Bräunlingen 21.170,80 Euro.