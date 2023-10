Gelebtes Brauchtum und Tradition in seiner höchsten Ausprägung konnten am Sonntagnachmittag, 16. Oktober, einige Tausend Zuschauer beim Kreistrachtenfestumzug im Rahmen der Bräunlinger Kilbig erleben.

Eine mit viel Freude vorgetragene Fülle von unterschiedlichen Trachten mit tollen Farbkombinationen, die meist historische Ursprünge haben, fanden viel Zustimmung durch die Besucher.

Brauchtum in Gesellschaft fest verankert

31 Trachtengruppen, Musikvereine, Bürgerwehren, Milizen, Trachtentanzgruppen und Trachtenvereine aus mehreren Bundesländern und auch aus dem Ausland (Estland), boten eine Vielfalt von historischen, traditionellen Trachten, was dem Umzug ein klares Zeichen gab, dass das Brauchtum lebendig gehalten wird und fest in der Gesellschaft verankert ist.

Die historische Bürgerwehr aus Hüfingen präsentierte ihre tolle Uniform. | Bild: Dagobert Maier

Volle Straßen und Gassen

In der Innenstadt herrschte am Sonntagnachmittag Ausnahmezustand, denn neben dem umfangreichen Kilbigbetrieb in den Buden und Lauben, dem Vergnügungspark mit Riesenrad, Fahrzeugausstellungen, der Aktion über das Postwesen und der Postkutsche am Kelnhof sowie den Gaststätten, gab es die gute Möglichkeit, bei einem Rundgang durch die Stadt viele Bekannte zu treffen und sich auszutauschen.

Eine gerne angenommene Gelegenheit in Bräunlingen, was die Kilbig auch ausmacht und bei vielen Leuten aus nah und fern sehr beliebt ist. Das war immer wieder zu hören.

Aus Villingen ist eine Pferdegruppe beim Festumzug mit dabei. | Bild: Dagobert Maier

Am Nachmittag kommt die Sonne raus

Durch die Übernahme des Kreistrachtentreffens mit großem Zapfenstreich am Vorabend haben die Bräunlinger erneut bewiesen, dass Geschichtsbewusstsein und die Pflege des überlieferten Kulturgutes zum Selbstbewusstsein und dem Selbstverständnis der Bräunlinger gehört.

Nach dem noch lange in Erinnerung bleibenden Jubiläumsumzug nahm das Kilbigtreiben in den Innenstadtstraßen und in der Stadthalle auf dem Kilbigmarkt noch weiter Fahrt auf. Am Nachmittag ließ sich sogar noch die Sonne am Himmel blicken, was die Feststimmung weiter beflügelte.