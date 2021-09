In Bräunlingen ist am späten Montagabend eine Heuscheune in Brand geraten. Unter anderem befanden sich in der Scheune landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Insgesamt sind 80 Feuerwehrleute aus Bräunlingen und den umliegenden Gemeinden sind im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Die Heuscheune in Bräunlingen steht in Flammen. Die Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand zu löschen. | Bild: Sprich, Roland

Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie Sachschäden sind nach derzeitigem Stand noch nicht bekannt.