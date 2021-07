Für viele in der Stadt kommt dieser Schritt mehr als überraschend. Anna Welke, die Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Sport hat gekündigt und wird Bräunlingen verlassen. Nur noch bis Ende September wird sie als Amtsleiterin tätig sein.

Nach Furtwangen

„Im Oktober beginne ich meine neue Stelle in Furtwangen“, erklärt Welke. Dort wird sie die neue Hausleitung des Ski-Internats. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, so Welke weiter. Im Internat befindet sich auch ein Hostel. „Ich wechsle also auf die Gastgeberseite.“ In Bräunlingen war Welke Ansprechpartner für Hoteliers und Gastronomen, kümmerte sich um das Marketing, die Organisation von Veranstaltungen und Workshops, sowie das Management der Hallen. Viele Aufgaben werden auf dieser Stelle vereint.

Aber warum verlässt die Amtsleiterin die Stadt?

Gerade Anna Welke wirkte augenscheinlich sehr glücklich und zufrieden mit ihrer Position. Die Arbeit habe ihr Spaß gemacht, aber „für mich hat es nicht mehr gepasst in Bräunlingen“, lautet die kurze Antwort.

Was sagt die Stadt?

Über diese Entscheidung herrscht bei der Stadt alles andere als Freude: „Anna Welke ist eine gute und engagierte Mitarbeiterin“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Mit dem Abschied Welkes stellt sich zudem jetzt eine Grundsatzfrage, die der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung klären muss: „Der Rat hat das Thema Tourismus diskutiert und es gibt darüber unterschiedliche Auffassungen“, so Bächle. Darunter auch die Frage nach dem Stellenwert und der Möglichkeit verschiedener Einsparungen: „Das ist eine Grundsatzfrage, die zur Debatte gestellt wird.“ Über die Nachbesetzung könne entsprechend auch erst entschieden werden, wenn das geklärt sei. Eine Entscheidung brauche es allerdings schnell, so Bächle: „Es gibt Dinge, die diskutiert werden müssen, wie etwa die Planung des Straßenmusiksonntags.“

Rolle des Tourismus

Die Rolle des Tourismus-Amtes stand schon zuvor im Fokus des Gemeinderates. So präsentierte Anna Welke in einer der vergangenen Sitzung auch die Arbeit des Amtes und zeigte eine Auflistung von Einnahmen und Kosten. Schon damals wurde aus den Reihen der Räte die Frage laut, an welcher Stelle noch weitere Einsparungen möglich seien.