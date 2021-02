Am Samstag wäre die Bräunlinger Stadthalle beim Zunftball der Narrenzunft Eintracht bis auf den letzten Platz besetzt. Alle närrisch bekleideten Besucher würden bei einem der Fasnethöhepunkte mit vielen bunten Programmpunkten in eine tolle Narrenstimmung versetzt, die oft bis weit nach Mitternacht anhält. In diesem Jahr hat Corona das närrische Geschehen aber weitgehend gestoppt.

Doch die Bräunlinger Narren lassen sich davon nicht unterkriegen und bieten am 6. Februar einen kostenlosen digitalen Zunftball unter der Überschrift „Mit Abstand dä beschte Zunftball 2021“ an. Über zwei Stunden Abendprogramm bieten acht närrische Gruppen an, die meist auch auf der Bühne der letzten Zunftbälle standen. Zusammen mit historischen Figuren der Narrenzunft, den Ansagern und bei Musik der Stadtkapelle verspricht der „Digizunftball“ einen unterhaltsamen Abend auf der Wohnzimmercouch.

Organisator Simon Rütschle und sein Team von der Narrenzunft haben die Aufgabe übernommen, die närrische Stimmung in die Wohnzimmer und darüber hinaus zu bringen. Neben den Backflips, Traumtänzerinnen und U30-Gymnastikdamen wollen unter anderem die Brändbach Hupe, das Fiedle Spalt Echo und die Urhexen für digitale Begeisterung sorgen. Hinzu kommen Überraschungen des Zunftballteams.

Zunftball wird am ganzen Sonntag wiederholt

Eine Besonderheit auf der bereits aktiven Zunftballhomepage sind neben Erinnerungen die Kochanleitungen und Rezepte für spezielle Fasnetessen, welche Sarah Schelb mit viel Akribie kreiert und zusammengestellt hat. Auch das digitale Bühnenbild im Hintergrund und die Ansager der Gruppenauftritte sind beim digitalen Zunftball mit dabei.

Der digitale Zunftball beginnt am Samstag, 6. Februar, um 19.33 Uhr und hat eine Länge von über zwei Stunden. Die Übertragung wird am Sonntag, 7. Februar, den ganzen Tag über wiederholt. Etliche Anfragen aus den USA und auch von weiteren auswärts lebenden Bräunlingern liegen schon vor.