Jedes Jahr wieder ist es im Oktober soweit. Auch 2023 steht die jetzt 666. Bräunlinger Kilbig mit Schätzlemärt vor der Tür. In diesem Jahr ist das Fest verbunden mit dem Kreistrachtentreffen und dem 100-Jahre-Jubiläum des traditionsverbundenen Heimat- und Trachtenbundes in Bräunlingen. Vier Megaeventtage laden ein.

Alljährlich zieht die Bräunlinger Kilbig, das Herbstfest der Baar, nach den Sommermonaten viele Menschen aus der Baar und auch darüber hinaus in das alte Zähringerstädtchen, um diese volkstümliche Großveranstaltung von Freitag 13. Oktober, bis Montag 16. Oktober, mitzuerleben.

Das ehemalige vorderösterreichische Bräunlingen hat sich wie selten eine Stadt in einer langen Geschichte bis heute die Eigenart bewahrt. Diese wurzelt in besonderer Weise in der Mentalität der Bevölkerung und der Liebe zur Tradition und Brauchtum, sowie der Freude an Geselligkeit.

Zu dieser Lebensfreude gehört auch die Danksagung, die im Herbst durch den Erntedank bei der Kilbig zum Ausdruck kommt.

In diesem Jahr wird dieses an sich schon besondere Herbstfest neben dem gewohnten alljährlichen Treiben in der Altstadt und in den Lokalen mit dem Kreistrachtenfest mit dem großen Umzug am Sonntagnachmittag und den Feierlichkeiten zum einhundertjährigen Jubiläum des Heimat- und Trachtenbundes zu einem viertägigen Megaevent.

Einer der herausragenden Höhepunkte der vier Kilbigtage wird der Große Zapfenstreich in der Innenstadt sein. Er beginnt am Samstag um 18.45 Uhr, wenn zahlreiche Fackelträger die Wegstrecke vom Kelnhofmuseum bis zum Stadtkirchenvorplatz in ein flackendes Licht eintauchen.

Aufgeführt wird der Zapfenstreich von der Historischen Bürgerwehr Villingen unter der Mitwirkung der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie einigen Abordnungen von Milizen und Bürgerwehren aus dem ganzen Bundesland. Auch die Bräunlinger Feuerwehr ist mit dabei. Vor der Stadtkirche werden verschiedene Redner an die Besonderheit des Anlasses erinnern. Das alte Zeremoniell, das auch schon Angela Merkel bei ihrer Verabschiedung erlebte, endet mit der deutschen Nationalhymne. Den Großen Zapfenstreich gab es in der alten Zähringerstadt letztmals beim Feuerwehrtag im Jahre 1989 zu sehen.

Nur selten zu sehen ist in Bräunlingen auch ein großer Festumzug. Anlässlich des Kreistrachtenfestes 2023 findet er statt. Am Sonntag bieten von 14 Uhr an 30 Trachtengruppen und Musikvereine ein buntes Bild.

Mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Stadtkirche beginnt der ereignisreiche Kilbigsonntag. Das Kelnhofmuseum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und der Kulturförderverein zeigt im Museum die Ausstellung „Postwesen und die Reisen mit der Postkutsche auf alten Postwegen“.

Ab 11 Uhr heißt es „Treffpunkt Kilbig“ in der Stadthalle mit Frühschoppenunterhaltung durch die Stadtkapelle. Die Bräunlinger Geschäftswelt präsentiert sich beim verkaufsoffenen Sonntag. Der Kilbigmarkt in der Innerstadt zeigt die Auto- und Landmaschinenausstellung. Die Festlauben der Vereine und die Lokale laden zur Unterhaltung und Kilbigbetrieb ein. Die Sonderausstellung „Bräunlingen vorderösterreichisch“ im Kelnhofmuseum kann am Sonntag von 11 bis 17 besichtigt werden. Um 14 Uhr startet der Festumzug.

Die Festtage enden am Montag mit Kilbigbetrieb in allen Festlauben, Hütten und Lokalen der Innenstadt sowie dem Vergnügungspark Schätzelemarkt. Schon um 14 Uhr startet der Ernteaufzug der Grundschüler.