Der Herbst ist voll angekommen. Das ist nicht nur an den bunten Blättern an den Bäumen zu bemerken, sondern auch am Veranstaltungskalender. Denn: Diese Woche startet die Bräunlinger Kilbig. Und das, wie Bräunlingens Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche sagt, ohne Einschränkungen durch Corona-Auflagen.

„Das Feiern gehört dazu, aber es ist nicht allein der Grund. Es gibt eine Bedeutung und einen tieferen Sinn der Kilbig – und den wollen wir auch pflegen.“Jürgen Bertsche, Hauptamtsleiter. | Bild: Simon, Guy

Die machten der Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung, oder ließen sie nur in einer sehr abgespeckten Variante zu. Entsprechend groß ist die Freude in Bräunlingen, das traditionelle Fest wieder ausrichten zu können: „Die Bräunlinger und der Rest der Welt freuen sich“, sagt Bertsche. Zwar gelten Corona-Regeln, allerdings für andere Bereiche, wie etwa in Heimen, Arztpraxen oder Krankenhäusern.

Bräunlingen Trinkstärke, Geschicklichkeit und ordentlich Muskelkraft: So läuft das Bierfassrollen auf der Bräunlinger Kilbig Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn die Kilbig ausgefallen ist: 2022 findet die 665. statt. „Das läuft ja weiter, da wir uns am Marktrecht orientieren, das Bräunlingen im Mittelalter von Rudolf von Österreich erhalten hat“, erklärt Jürgen Bertsche. Die eigentliche Kilbig in heutiger Form sei dann 1933/1934 entstanden: „Vorher war es ein Markt, dann wurde ein richtiges Fest daraus.“ Es wird seitdem immer zur Kirchweihe gefeiert.

Das ist das Kilbig-Programm 2022 Freitag, 14. Oktober: Der Kilbig-Freitag ist mittlerweile zum Feier-Freitag der Kilbig geworden. „Da findet die Party in der Halle statt“, sagt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. In diesem Jahr spielt dort die Band „Wilde Engel“. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Karten gibt es bei allen aktiven Musikern der Stadtkapelle, sowie bei der Touristinfo Bräunlingen. Samstag, 15. Oktober: Hier findet traditionell der Kilbig-Abend im kleinen Saal der Stadthalle statt. Gestaltet wird er von der Stadtkapelle und dem Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen. Die Halle wird ab 19 Uhr geöffnet. Nach dem Erntedank spielt hier das Duo Kaltenbrunn zum Tanz auf. Sonntag, 16. Oktober: Der Kilbig-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend findet ab 11 Uhr in der Kirch-, Blaumeer- und Zähringerstraße, sowie der Zwingel- und Sommergasse der Kilbigmarkt statt. In der Blaumeerstraße gibt es zudem eine Auto- und Landmaschinen-Ausstellung.

Von 11 bis 17 Uhr ist im Kelnhof-Museum die Ausstellung „40 Jahre Kulturförderverein“ zu erleben. Zur selben Zeit wird dort auch altes Handwerk präsentiert, dieses Mal das Schnitzerhandwerk. Von 13 bis 18 Uhr gibt es einen Verkaufsoffenen Sonntag der Bräunlinger Geschäfte.

Ab 11.30 Uhr wird die Stadthalle zum Treffpunkt Kilbig und es findet ein musikalisches Frühschoppenkonzert mit den Gauchach Musikanten statt.

Um 14.30 Uhr lockt das beliebte Bierfassrollen die Zuschauer in die Zähringerstraße. Montag, 17. Oktober: Der Montag startet um 9 Uhr mit dem Kilbig- und Schätzelemarkt in der Kirch-, Blaumeer- und Zähringerstraße sowie der Sommergasse.

Ab 10.30 Uhr ist die Auto- und Landmaschineausstellung in der Blaumeerstraße zu bewundern.

Um 14 Uhr startet schließlich der Ernteaufzug von Grundschule, Stadtkapelle und Heimat- und Trachtenbund. Anschließend gibt es den Kilbig-Festakt auf der Bühne vor dem Rathaus.

Unterhaltung und Kilbigbetrieb gibt es am Sonntag und Montag in allen Festlauben und Lokalen der Innenstadt.

In den 1930er-Jahren sei es ein reines Freiluftfest gewesen: „Das wurde beim Reichsadler, einer früheren Gaststätte bei der Metzgerei Faller gefeiert.“ Dass die Kilbig einmal ausgefallen wäre, daran kann sich Jürgen Bertsche nicht erinnern – vom Zweiten Weltkrieg einmal abgesehen, sei das in der Pandemie das einzige Mal gewesen.

Um in der Pandemie zumindest ein bisschen Kilbig-Gefühl aufkommen zu lassen organisieren Bräunlinger Vereine 2021 einen Herbsthock unter Auflagen. | Bild: Dagobert Maier

Um die Organisation des Festes kümmern sich in Bräunlingen die Stadtkapelle und der Heimat- und Trachtenbund: „Es geht uns auch um die Bedeutung der Kilbig“, erklärt Bertsche, der Ehrenvorsitzender des Vereins ist. „Das Feiern gehört dazu, aber es ist nicht allein der Grund. Es gibt eine Bedeutung und einen tieferen Sinn der Kilbig – und den wollen wir auch pflegen.“

Zum Kilbigmontag gehört auch immer der Trachtenumzug, an dem auch die Schüler der Grundschule teilnehmen, wie hier 2019. | Bild: Dagobert Maier

Dieser Anlass lockt dabei längst nicht nur die Bräunlinger auf ihre Straßen. Das Einzugsgebiet für Kilbigbesucher reicht über die Baar, den vorderen Schwarzwald, Villingen bis Blumberg, Tengen: „Es war schon immer ein Festmittelpunkt der Region.“ Entsprechend strömen die Besucher.

Beliebter Jahrmarkt

„Noch dazu haben wir hier einen der wenige funktionierenden Jahrmärkte in der Region“, so Bertsche. Bei den Marktbeschickern habe man guten Zuspruch – um die hundert werden erwartet – zudem gebe es Autoscooter, Schießbuden und wieder ein großes Fahrgeschäft, das für Adrenalin sorgt.

„Es kommt direkt vom Oktoberfest aus München“, erklärt der Hauptamtsleiter. Die gigantische drehende Schiffschaukel namens „The King“ bietet einen freien Fall aus 26 Metern Höhe. „Die Leute nutzen das Flair. Für uns ein wichtiges Standbein“, so Bertsche weiter. Über 21 verschiedene Buden und Fahrgeschäft soll es geben.