Die Firma Weick-Präzisionstechnik mit Sitz in der Hüfinger Straße in Bräunlingen zieht nach Bad Dürrheim. Wie am Freitag bekannt wurde, zieht das Unternehmen Weick Präzisionstechnik GmbH in den Ortsteil Biesingen. Waren die bisherigen Räume in Bräunlingen nur angemietet, konnte in Biesingen von den Inhabern Marco und Yvonne Stüttler eine passende Gewerbeimmobilie gefunden werden.

Bräunlingen Edelstahl-Winzlinge, die Leben retten: Bräunlinger Firma Weick Präzisionstechnik stellt bei Spezialauftrag Teile für Beatmungsmaschinen her

Die Firma Weick-Präzisionstechnik wurde von Wolfgang Weick 1986 gegründet und 2015 vom bisherigen Mitarbeiter Marco Stüttler übernommen. Der Betrieb an der Hüfinger Straße ist verstärkt im Bereich CNC-Technik, aber auch Fertigung und Veredlung tätig. Firmenchef Stüttler (37) ist gelernter Werkzeugmechaniker und beschäftigt am bisherigen Standort 17 Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb.