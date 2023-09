Den Vergleich zum Vorjahr kann Reinhard Merz ziehen. Als Revierleiter bekommt er alle Entwicklungen im Bräunlinger Wald mit. So sei der Borkenkäferbefall aktuell nicht ganz so extrem wie im vergangenen Jahr. Regen im Juni und August sowie nicht ganz so hohe Sommertemperaturen wie 2022 könnten einen geringeren Schädlingsbefall bedeuten.

Borkenkäfer macht Forstleuten Arbeit

„Doch richtig klar sehen wir dann erst Ende Oktober“, so Merz. Auch wenn der Käferbefall nicht augenfällig ist, begleitet der die Arbeiten im Forst gleichwohl. „Wir machen aktuell immer noch Käferholz“, verdeutlicht Merz.

Früher wurde es im Herbst kalt

Möglich ist, dass der Borkenkäfer auch dieses Jahr größeren Schaden anrichtet. In früheren Jahren sei es im Herbst kalt geworden und dann und die Borkenkäferplage vorbei, so der Revierleiter. Wenn es jedoch so warm sei wie aktuell, dann gehe die angespannte Situation immer weiter. „Dieser Umstand macht uns im Bräunlinger Wald große Sorgen, denn der Borkenkäferbefall ist nach wie vor sehr kritisch“, sagt Merz.

Der Stadtwald Die Stadt Bräunlingen ist mit rund 2 300 Hektar Waldfläche, die von 700 bis über 1000 Höhenmetern reicht, einer der größten Waldbesitzer in ganz Südbaden. Der jährliche nachhaltige Holzeinschlag liegt in der Regel bei etwas über 18.000 Festmetern. Es wird nie mehr eingeschlagen als nachwächst. Mit 75 Prozent liegt die Fichte an der Spitze im Baumbesatz. Gefolgt von der Kiefer, der Tanne und auch Laubbäumen. Der Wald wird durch die Revierförster Reinhard Merz und Tom Ekert betreut. In den zurückliegenden Jahren hat der Waldhaushalt meist Gewinne von über einer halben Million Euro in den Bräunlinger Stadthaushalt gespült. Der Einnahmerekord lag 2021 sogar bei über einer Million Euro.

Ein Viertel des Holzeinschlages im Bräunlinger Forst werde auch in 2023 wieder Käferholz sein, schätzt Merz. Der Käfer bringt in das Holz schädliche Pilze ein. Dadurch werde das Fichtenholz meist minderwertiger und erziele dadurch nicht die angestrebten finanziellen Ergebnisse.

Es komme auch aktuell wieder viel Käferholz aus dem ganzen Schwarzwald auf den Markt, sodass dort ein Überangebot bestehe und die Preise sinken, was den Absatz schwieriger mache, so Merz.

Im Bräunlinger Gesamtwald stehen etwas über 50 Borkenkäferfallen, wobei einige schon wieder abgebaut wurden. So ist der Borkenkäferbefall unterschiedlich stark. Wichtig sind auch die Waldböden.

Das Grundgestein im Dögginger Waldbereich und auch „Auf Guldenen“ ist Muschelkalk. Dadurch kann das Wasser nur schlecht gehalten werden.

Im Bräunlinger Wald vor allem im oberen Bereich Unterbränd bis Eisenbach, ist ein anderer Boden vorhanden, der das Wasser viel besser halten kann. Hinzu kommt noch, dass im dortigen Bereich mehr Niederschlag falle, was dem Borkenkäfer zusetzte.

Wenn zu wenig Feuchtigkeit vorhanden ist, sei ist das vor allem für die Fichte schlecht, dadurch kann sich das Insekt gut ausbreiten. Die Bäume können sich bei viel Feuchtigkeit durch Harzfluss dem Insekt besser zur Wehr setzen. Bei zu wenig Wasser sind die Bäume viel anfälliger für den Borkenkäferbefall. Der kleine Schädling ist eine Unterform der Rüsselkäfer.