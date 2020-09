Jannik Riegger kann einen großen Erfolg feiern: Der Bräunlinger Fleischerei-Lehrling legte er eine dermaßen gute Gesellenprüfung hin, dass er 1. Kammersieger wurde – und damit im Gebiet der mehrere Landkreise umfassenden Handwerkskammer den ersten Platz belegte.

Der Kammerbezirk umfasst die Kreise Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Rottweil und Waldshut. Der Ewattinger Jannik Riegger lernte bei der Bräunlinger Metzgerei Hofacker. Die hatte schon vor drei Jahren mit Dennis Keck den Kammersieger gestellt.

Meisterprüfung als Fernziel

Durch seine Mutter, die als Malerin tätig ist, habe er zuerst eine Ausbildung in diesem Berufszweig begonnen, erzählt Riegger. Doch bald habe er festgestellt, dass ihn der Metzgerberuf mehr interessiere. Nach einigen Informationen und einem Praktikum habe er sehr schnell gemerkt, das „der Beruf des Metzgers sehr viel Spaß macht“ und daraufhin bei der Bräunlinger Metzgerei 2017 eine Lehre begonnen.

Jannik Riegger ist in Wutach-Ewattingen groß geworden und hat nach der Werkrealschule in Bonndorf eine Lehre als Maler/Lackierer in 2017 abgeschlossen. Danach begann die Ausbildung zum Metzger mit dem außergewöhnlich guten Abschluss.

Aktuell arbeitet er als Geselle bei der Metzgerei Hofacker und sieht als weiteres Berufsziel die Meisterprüfung in den kommenden Jahren. Nach dem Kammersieg im Berufsbild des Fleischers für die Kreise Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald – Baar, Rottweil und Waldshut kommt nun der Landeswettbewerb bei dem er ebenfalls gut abschneiden will.

Schon als Kind beim Schlachten dabei

„Meine Familie hatte eine kleinere Landwirtschaft in der auch selber geschlachtet wurde“, erzählt Jannik Riegger. „Das war für mich ein wichtiger Anstoß, wenn man immer wieder die regionale Verarbeitung bis hin zur Vermarktung direkt mitbekommt und auch sieht und schmeckt, wie gut die regionalen Produkte sind.“

Das Schlachten hat er schon als Kind kennengelernt: „Meine Verwandtschaft hat geschlachtet und ich wollte schon damals immer mit dabei sein.“ Wenn seine Großeltern und sein Onkel „unter anderem in einem Schlachthaus ein Schwein verarbeitet haben und ich bei der Handhabung zusehen konnte, das war für mich immer sehr interessant.“

Auch das Maler- und das Koch-Handwerk interessieren ihn

Zwar sei für ihn das Koch- und Malerhandwerk ebenfalls eine Option gewesen, „doch nach einer Malerlehre hat ein Praktikum bei der Metzgerei Hofacker in 2017 den Ausschlag gegeben, mich auf das Fleischerhandwerk zu konzentrieren. Trotz der immer wichtiger werdenden veganen Küche. Das Fleisch und die daraus produzierten Lebensmittel, von der Wurst bis hin zum Rumpsteak, werden immer beliebt bleiben“, meint der Kammersieger.

In einem Praktikum sah er sich den Beruf des Kochs an, kam aber zum Ergebnis, dass ihn das Fleischerei-Handwerk mehr anspricht. Eine Leidenschaft fürs Kochen hat er sich aber bewahrt. Verschiedene Kochrezepte auszuprobieren und die Speisen zuzubereiten gefällt ihm immer noch sehr gut.

In der Landjugend engagiert

In seiner Freizeit spielt die Rockmusik eine wichtige Rolle. „Früher habe ich in Ewattingen und später in der Blumberger Stadtkapelle Trompete gespielt, auch bei der Guggenmusik war ich mit dabei.“ Heute aber fühlt er sich in der Rockmusik besonders zu Hause. „Ab und zu nehme ich für mich alleine eine Gitarre in die Hand und spiele vor mich hin.“ Und: Jannik Riegger ist in der Landjugend engagiert. In Ewattingen arbeitet er im Vorstand mit.

Er habe sich durch die Ausbildung bei den Meistern und Gesellen bei Hofacker auf die Gesellenprüfung super vorbereitet gefühlt, sagt Jannik Riegger, sodass ihm die Tests in keinem der verschiedenen Bereich Probleme bereiteten.

Die Prüfung sei für ihn, auch beim Teilen des Schweines, sehr gut abgelaufen, obwohl er manchmal eine leichte Nervosität gespürt habe, da er in fremden Schlachthäusern arbeiten musste, in denen teilweise auch die Werkzeuge andere Profile hatten.