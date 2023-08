Die Menschen in den fünf Ortsteilen der alten Zähringerstadt verstehen es gut, zu leben, zu arbeiten, aber auch, zu feiern und das Brauchtum zu bewahren. Die Bräunlinger sehen es als ihre Pflicht an, die zum Teil Hunderte Jahre alten Bräuche und Traditionen zu pflegen und hochzuhalten, wobei nicht vergessen wird, dass diese jeweils in einer bestimmten Zeit entstanden sind. Dennoch gehören moderne und zeitgemäße Einflüsse zur Identität und zum Lebensgefühl der geschichtsbewussten ehemaligen vorderösterreichischen Stadt.

Deutlich spürbar wird dies immer zu Beginn eines jeden Jahres, wenn die historischen Narrenfiguren der schwäbisch-alemannischen Narretei bei der „Briilinger Fasnet“ für mehrere Wochen das Leben der fastnachtbegeisterten Bevölkerung mitbestimmen. Wer nicht die närrischen Umzüge mit den historischen Figuren, darunter Hansel, die gefürchteten Urhexen und die Blumennarren, das sehr spektakuläre Hexenfeuer auf dem Kelnhofplatz und die mitreißende Hallenfasnet erlebt hat, der sollte im Januar/Februar nach Bräunlingen kommen.

Gelebt wird die Tradition aber auch beim „Herbstfest der Baar“, wie die Bräunlinger Kilbig im Herbst anerkennend genannt wird. Sie ist jedes Jahr am dritten Oktober-Wochenende ein gerne besuchter Treffpunkt für Traditionsliebhaber. Dieses Jahr findet das mehr als 650 Jahre alte Fest vom 13. bis 16. Oktober statt. Die Kilbig ist bekannt dafür, dass dort Baaremer Brauchtum liebevoll und leidenschaftlich bewahrt und praktiziert wird. Die große Feier mit ihrem Volks- und Herbstfest und vielen Angeboten in der Kernstadt soll der Tradition folgend den Dank für die reichhaltige Ernte ausdrücken.

Die vier Tage andauernde Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm und lädt neben dem Jahrmarkt, den Vereinsbuden und dem großen Vergnügungspark auch zum Bummeln und Verweilen ein. „Die Kilbig verbindet Tradition und Moderne und bietet ein umfangreiches Angebot für Jung und Alt“, betont Bürgermeister Micha Bächle. In diesem Jahr blickt einer der Träger der Kilbig, der Heimat- und Trachtenbund, auf 100 Jahre seit seiner Gründung zurück. Neben diesem Jubiläum mit Zapfenstreich wird auch das Kreistrachtenfest in diesem Jahr nach Bräunlingen einladen. Ein geballtes Kulturprogramm, das die Gäste in seinen Bann ziehen wird.