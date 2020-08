„Fahre Prinz und du bist König“. Das war das Motto unzähliger Liebhaber der Fahrzeuge aus Neckarsulm in den 1960er-Jahren. Die erhaltenen und zum Teil seltenen Exemplare werden heute mit viel Liebe gepflegt. Und man organisiert sich in Vereinen wie dem „NSU-Prinz-Club Schwaben“, der sich am Kirnbergsee trifft.